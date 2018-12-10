Спасатели предупреждают об опасности: риски есть даже в новогоднюю ночь

Готовность к праздникам номер один: спасатели обращают внимание на опасность возникновения пожара в том случае, если не выполнен ряд простых мер безопасности.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Новый год и Рождество все ждут в предвосхищении какого-то чуда. Воздух пропитан особой атмосферой волшебства, мандаринов, хвои. Елка – один из самых главных атрибутов зимних праздников. Процесс установки елки становится семейной традицией. Однако именно этот символ Нового года может стать причиной ЧП. О том, как избежать трагедий на долгожданные праздники, а также о правилах украшения елки рассказала Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

"Важно, чтобы украшения для рождественской елки были авторизированными и стандартизированными. Не рекомендуется декорировать елку не исправными гирляндами или с какими-либо дефектами, чтобы избежать возникновения пожара", - отметила Пушкашу.

По ее словам, рекомендуется отключать гирлянду на ночь из розетки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рождество и Новый год в Кишиневе: какие сюрпризы ждут всех к праздникам

"Покупать огоньки для рождественской ели необходимо в специализированных магазинах, чтобы избежать каких-либо чрезвычайных ситуаций. Вне зависимости от того, какую елку вы выбираете – живую или искусственную, важно соблюдать правила противопожарной безопасности", - сказала Пушкашу.

В частности, не рекомендуется устанавливать зеленую красавицу рядом с электронагревательными приборами и печками.

И еще пару полезных советов от спасателей:

Если не достаточно хорошо зафиксировать елку, то она может упасть на ковер или другие текстильные материалы (легковоспламеняющиеся); Возле елки не стоит оставлять свечи; Не рекомендуется украшать зеленую красавицу легковоспламеняющимися материалами (ватой); Рекомендуется обзавестись огнетушителем, чтобы легко потушить огонь в случае, если загорится елка.

В случае пожара необходимо звонить в единую службу спасения 112.

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