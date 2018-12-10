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Международный аэропорт Кишинев

В аэропорту Кишинева задерживаются рейсы из-за густого тумана

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Из-за неблагоприятных метеорологических условий пришлось отменить рейс из Стамбула, а рейс в Минск задерживается.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Густой туман стал причиной задержек и отмены рейсов в аэропорту Кишинева.

В воскресенье вечером из-за плохой видимости был отменен рейс Стамбул-Кишинев. По расписанию, самолет должен был приземлиться в столице Молдовы в 20.25.

Был задержан и рейс из Москвы в Кишинев, пассажирам пришлось ожидать посадки целых 12 часов.

Задержки и отмена рейсов: туман внес изменения в работу аэропорта Кишинева>>>

Все еще задерживается и рейс Кишинев-Минск.

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