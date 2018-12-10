Посол РФ в Молдове поздравил МИА "Россия сегодня" с пятилетием

Глава российской дипмиссии в РМ Олег Васнецов пожелал МИА "Россия сегодня" роста и долголетия, отметив при этом и роль Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В адрес руководителя информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимира Новосадюка в понедельник поступил текст поздравления от посла России в Молдове Олега Васнецова по случаю пятилетия со дня создания международного информационного агентства "Россия сегодня".

"Уважаемый Владимир Николаевич, искренне поздравляю Вас и ваших коллег с пятилетним юбилеем информационного агентства "Россия сегодня". За этот недолгий срок агентство стало важнейшим рупором России, донося правду до людей во всем мире, настоящим медиагигантом, производящим весь спектр информационных продуктов, а Sputnik Молдова под Вашим мудрым руководством смог подняться на лидирующие позиции в списке самых популярных СМИ Республики Молдова. В наше непростое время "Россия сегодня", находясь на передовой мировых событий, продолжает славные традиции российской журналистики, вносит огромный вклад в продвижение интересов нашей страны, является ярким примером для коллег во всем мире. Желаю агентству роста и долголетия, а Вам – удачи, вдохновения и творческих успехов", - отмечено в тексте поздравления.