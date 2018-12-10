20:24 10 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.20
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Выборы.

Выборы в парламент Молдовы: сколько граждан примут участие в голосовании

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (70)
142 0 0

ЦИК обнародовал официальное число граждан Республики Молдова, которые эмигрировали за границу, но могут выразить свою волю на выборах в парламент страны и референдуме.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы подсчитала общее число граждан республики с правом голоса. По данным ведомства, на 10 декабря этого года в госреестр избирателей внесено три миллиона 265 тысяч 997 человек. Из них более 52% приходится на женщин.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Два в одном: все о выборах и референдуме, которые пройдут в один день

Как отметили в ЦИК, из общего числа избирателей лишь два миллиона 824 тысячи 874 гражданина с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня (районы, муниципии Кишинев и Бельцы).

Такая разница, как пояснили Центризбиркоме, объясняется несколькими факторами. В частности, порядка 211 тысяч граждан Республики Молдова не зарегистрированы по месту жительства, включая тех, кто эмигрировал за границу, а 230 тысяч 233 человека относятся к административно-территориальным единицам левого берега Днестра.

По данным Агентства публичных услуг, в государственном реестре населения зарегистрировано 99 тысяч 598 эмигрировавших за границу граждан Республики Молдова старше 18 лет.

Додон: прорыв в отношениях Молдовы и России зависит от итогов выборов>>>

Выборы в парламент и референдум

Парламентские выборы, запланированные на 24 февраля 2019 года, впервые пройдут по смешанной избирательной системе. По новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Выборы. Урна для голосования. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в парламент Молдовы и референдум в один день: как потратят деньги

Одновременно с парламентскими выборами, в стране пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита жителям страны предстоит ответить на два вопроса:

1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

Сколько потратят денег на организацию голосования? 

В госбюджете на следующий год на организацию и проведение выборов в законодательный орган страны предусмотрена сумма в 110 миллионов 204,4 тысячи леев. В ЦИК пояснили, что проведение референдума в один день вместе с выборами в парламент не приведет к дополнительным расходам, так как будут работать одни и те же электоральные структуры. Всего откроются 2075 избирательных участков.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (70)

По теме

Депутатов, избранных по одномандатным округам, ждет сюрприз
Додон: прорыв в отношениях Молдовы и России зависит от итогов выборов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером
    Образование в Сети

    Первая онлайн-школа с преподаванием на русском языке открылась в Латвии – учить детей там будут педагоги из России.

  • В Литве прошла акция в поддержку учителей Последний звонок
    "Последний звонок"

    В Литве местные жители и представители профсоюзов провели акцию, призывающую выполнить требования бастующих учителей.

  • Российско-эстонская граница
    Пограничный вопрос

    Колумнист Sputnik о том, почему эстонские крайние правые опять выступили против пограничных договоров с Россией, и почему теперь они ссылаются на Украину.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Беспорядки в Париже - протесты обернулись столкновениями и погромами
Время добра: в Кишиневе прошла благотворительная рождественская ярмарка
Время добра: в Кишиневе прошла благотворительная рождественская ярмарка
Жилье в Молдове 2018
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или упадок

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться