Выборы в парламент Молдовы: сколько граждан примут участие в голосовании

ЦИК обнародовал официальное число граждан Республики Молдова, которые эмигрировали за границу, но могут выразить свою волю на выборах в парламент страны и референдуме.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы подсчитала общее число граждан республики с правом голоса. По данным ведомства, на 10 декабря этого года в госреестр избирателей внесено три миллиона 265 тысяч 997 человек. Из них более 52% приходится на женщин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Два в одном: все о выборах и референдуме, которые пройдут в один день

Как отметили в ЦИК, из общего числа избирателей лишь два миллиона 824 тысячи 874 гражданина с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня (районы, муниципии Кишинев и Бельцы).

Такая разница, как пояснили Центризбиркоме, объясняется несколькими факторами. В частности, порядка 211 тысяч граждан Республики Молдова не зарегистрированы по месту жительства, включая тех, кто эмигрировал за границу, а 230 тысяч 233 человека относятся к административно-территориальным единицам левого берега Днестра.

По данным Агентства публичных услуг, в государственном реестре населения зарегистрировано 99 тысяч 598 эмигрировавших за границу граждан Республики Молдова старше 18 лет.

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Выборы в парламент и референдум

Парламентские выборы, запланированные на 24 февраля 2019 года, впервые пройдут по смешанной избирательной системе. По новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы и референдум в один день: как потратят деньги

Одновременно с парламентскими выборами, в стране пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита жителям страны предстоит ответить на два вопроса:

1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

Сколько потратят денег на организацию голосования?

В госбюджете на следующий год на организацию и проведение выборов в законодательный орган страны предусмотрена сумма в 110 миллионов 204,4 тысячи леев. В ЦИК пояснили, что проведение референдума в один день вместе с выборами в парламент не приведет к дополнительным расходам, так как будут работать одни и те же электоральные структуры. Всего откроются 2075 избирательных участков.