Необычные установки появятся в Кишиневе в 2019 году

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Установки в виде деревьев, которые генерируют электричество на основе солнечной энергии, появятся в ближайшее время на некоторых улицах Кишинева.

© Sputnik / Nicu Goncear В Кишиневе презентовали самоходку, которая может заменить троллейбусы

Столичные жители определили две локации, где разместят эти системы. Речь идет о пешеходной улице Евгения Доги (центр Кишинева) и бульваре Мирча чел Бэтрын (сектор Чеканы). Муниципалитет согласился с мнением горожан и утвердил их выбор.

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Установки в виде деревьев, генерирующие электричество на основе солнечной энергии, появятся в молдавской столице в 2019 году. Жители и гости Кишинева смогут воспользоваться ими для подзарядки мобильных устройств и даже для доступа в интернет. В вечерние часы эти "деревья" благодаря накопленной за день энергии будут выполнять и функцию фонарей. Подобные установки способны ежедневно генерировать из возобновляемых источников энергии до 800 кВт электричества.

Как отметили в пресс-службе примэрии, подобная технология приведет к существенному сокращению уровня CO2 в воздухе.

Процесс отбора кишиневских улиц, где появятся такие установки, проходил в несколько этапов. Сначала власти поинтересовались мнением жителей столицы, которые предложили 70 локаций для размещения "деревьев". В ходе публичных слушаний большую часть вариантов исключили, представив остальные на рассмотрение главному управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Эта структура и определила окончательное место расположения объектов.

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Для установки этих систем необходимо открытое пространство площадью не менее 200 квадратных метров. "Деревья" должны располагаться в солнечном месте и вдали от высоких зданий, которые могут ограничить доступ к свету.