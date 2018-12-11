Сладкий цитрус с запахом Нового года - как мандарины попадают на прилавки

В преддверии Нового года прилавки в супермаркетах и на рынках ломятся от мандаринов. Ближе к празднику их цена упала. На центральном рынке Кишинева их продают по 17 леев (один доллар) за килограмм.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik, Дарья Чернега. Основной поставщик мандаринов в Молдову – Турция. Фирмы-посредники предпочитают закупать цитрусы именно там из-за удобной логистики. Турецкие мандарины поступают в нашу республику быстрее, чем из других стран.

© Sputnik / Артур Лебедев Продажа мандаринов

Продажи резко растут

С наступлением холодов продажи мандаринов в Молдове вырастают наполовину. Объясняется это несколькими причинами. Во-первых, в холодное время организму требуется больше витаминов, в частности, витамина С. Во-вторых, сказывается привычка. Этот фрукт у жителей постсоветского пространства, в том числе и Молдовы, ассоциируется с новогодним настроением, подарками и весельем.

"По сравнению с соседней страной – Румынией, Республика Молдова продает намного больше мандаринов. У нас так сложилось исторически – мандарины ассоциируются с праздником", - рассказал представитель компании-импортера Андрей Дурнеску.

© Photo : из личного архива Анастасии Колпаковой Диетолог: к Новому году можно похудеть на несколько килограммов

Крупная фирма-импортер продает в год порядка 400 тонн мандаринов. При этом 70% продаж приходится именно на зимний период. В это время основным поставщиком этих фруктов становится Турция.

Почему Молдова выбирает сацуму

Сорт сацума – самый продаваемый у нас. Поставщики делают на него ставку по многим причинам. Сладкая мякоть, аромат и тонкая кожура, которая легко снимается, помогли завоевать предпочтение покупателей. Не последнюю роль играет и цена. За счет режима свободной торговли с Турцией импортеры экономят на таможенных пошлинах. Это позволяет сдерживать цену. Если две-три недели назад мандарины стоили порядка 25-30 леев за килограмм, сейчас их стоимость на рынке и в некоторых супермаркетах составляет 17 леев.

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"Время перевозки турецких мандаринов составляет 3-4 дня. Поступают они к нам свежими. Если в понедельник их собирают в саду, во вторник начинают экспортировать, то в субботу-воскресенье они уже на прилавках", - пояснил Дурнеску.

В летнее время мандарины в Молдову везут из Южной Африки. А такие страны как Испания и Греция в большей степени специализируются на клемантинах, отметил собеседник.

© Sputnik / Владимир Астапкович Мандарины

Как выбрать и сохранить свежими мандарины

Любители кислых сортов должны обращать внимание на приплюснутые и крупные плоды. Поклонники сладкого фрукта – на средние с ярко-оранжевой кожицей. Определить спелый мандарин можно, нажав на кожуру. Если она немного отходит от мякоти, значит, фрукт готов к употреблению. А если при нажатии на плоде остаются вмятины от пальцев - это значит, что фрукт переморожен. Температура хранения мандаринов должна варьироваться в пределах 4-6 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Илья Питалев Мандарины

"Обычно на прилавки супермаркетов выкладывают по 20-30 килограммов, которые быстро покупают. Потом из охлажденного помещения достают еще мандарины. Если приложить к ним руку, то можно почувствовать, что они холоднее воздуха в помещении", - рассказал представитель компании-импортера.

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В связи с этим специалист добавил, что не совсем правильно, когда продавцы выкладывают горы мандаринов на прилавки. Возможно, это красиво, но лучше постоянно доставать плоды из холодильника.