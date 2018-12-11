В Днестре нашли таинственную голову - видео

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект, передает приднестровский телеканал. Речь идет о фрагменте скульптуры. Местные эксперты полагают, что глиняной голове (именно это нашел рыбак) не менее 100 лет. Судя по кадрам, задняя часть объекта плоская.Очевидно, что голова была частью барельефа. Черты лица массивные, глаза впалые, внушительный нос и большие уши – вот как выглядит эта находка. Голову, кстати, передали в Бендерский музей. Эксперты в ближайшее время должны установить, к какой эпохе относится скульптура, и имеет ли она художественную ценность. Но, как бы то ни было, объект уже вызывает интерес и привлекает посетителей в музей.
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