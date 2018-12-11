Все очаги африканской чумы свиней в Молдове уничтожены, заявляет ANSA

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. На территории Молдовы полностью ликвидированы все очаги заражения африканской чумой свиней, заявляет Национальное агентство продовольственной безопасности (ANSA).

© Sputnik / Константин Чалабов Африканская чума свиней за два года охватила 14 районов Молдовы

Владельцы уничтоженных животных, инфицированных чумой, получат от государства компенсацию. Общая сумма выплат составит около 800 тысяч леев (почти 46,5 тысячи долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы).

В то же время специалисты продолжают наблюдать за популяцией дикого кабана, где были зафиксированы как минимум 14 очагов болезни в районах Резина, Орхей, Чимишлия, Кахул и Штефан-Водэ.

Эксперты не исключают, что вспышка африканской чумы свиней может повториться, так как на границах Молдовы сохраняется сложная ситуация. В Румынии зарегистрировано к настоящему моменту более 1,1 тысячи очагов заражения, а на Украине — около 140 очагов.

Всего в Молдове из-за болезни были забиты до 600 свиней. Были выявлены 37 очагов инфекции.