15:40 11 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.22
  • RUB0.26
  • RON4.23
  • UAH0.62
Поиск
Свинья

Все очаги африканской чумы свиней в Молдове уничтожены, заявляет ANSA

CC0 / Pixabay / RoyBuri
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0

Государство выплатит владельцам уничтоженных животных 800 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. На территории Молдовы полностью ликвидированы все очаги заражения африканской чумой свиней, заявляет Национальное агентство продовольственной безопасности (ANSA). 

Вспышка африканской чумы свиней
© Sputnik / Константин Чалабов
Африканская чума свиней за два года охватила 14 районов Молдовы

Владельцы уничтоженных животных, инфицированных чумой, получат от государства компенсацию. Общая сумма выплат составит около 800 тысяч леев (почти 46,5 тысячи долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы).

В то же время специалисты продолжают наблюдать за популяцией дикого кабана, где были зафиксированы как минимум 14 очагов болезни в районах Резина, Орхей, Чимишлия, Кахул и Штефан-Водэ.

Эксперты не исключают, что вспышка африканской чумы свиней может повториться, так как на границах Молдовы сохраняется сложная ситуация. В Румынии зарегистрировано к настоящему моменту более 1,1 тысячи очагов заражения, а на Украине — около 140 очагов.

Всего в Молдове из-за болезни были забиты до 600 свиней. Были выявлены 37 очагов инфекции.

По теме

В Европе бушует опасный вирус: что следует знать гражданам Молдовы
Блокпост спит, служба идет: стало ясно, как опасный вирус "проскочил" в Молдову
Чума расползается по Молдове — это самая обширная эпидемия со времен войны
Теги:
ANSA, африканская чума свиней, вирус АЧС
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женева
    Так себе надежды

    МИД Южной Осетии рассказал о позиции Грузии на Женевских дискуссиях и о том, как республика намерена отстаивать свои интересы.

  • Лидеры Нацобъединения впереди факельного шествия 18 ноября в Риге
    Не наша компетенция

    Полиция безопасности Латвии заявила, что ей нечего расследовать в инциденте с появлением флага со свастикой на шествии в Риге.

  • Сейм (конец ноября)
    Наказать Москву

    Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европу к введению более "эффективных и широких" санкций против России.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Беспорядки в Париже - протесты обернулись столкновениями и погромами
Время добра: в Кишиневе прошла благотворительная рождественская ярмарка
Время добра: в Кишиневе прошла благотворительная рождественская ярмарка
Жилье в Молдове 2018
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или упадок

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться