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Рейд по выявлению нелегальных иммигрантов, архивное фото.

Выжить и отстоять права - вызов бросили не только Молдове, но и всему миру

© Sputnik / Александр Уткин
Общество
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Более 90 % рабочих по всему миру - дешевая рабсила, приносящая прибыль крупным корпорациям, считают в руководстве Международной конфедерации профсоюзов.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Глобализация больше "не действует", потому что "лицемерие нынешней экономической модели мира обрекло рабочих на низкую зарплату, небезопасные рабочие места и подорвало доверие людей к политике и демократии", - заявила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, выступая на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Зарплаты в Молдове вырастут
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Итоги дня: в 2020 году средняя зарплата превысит 7000 леев

Тринадцатый саммит лидеров стран "Большой двадцатки" проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года. Главная тема этой встречи — справедливое и устойчивое развитие стран-членов G 20.

Борьба за выживание

"Рабочие борются за выживание. Более 94 процентов работников, приносящих огромную прибыль многонациональным корпорациям, являются неформальной, низкооплачиваемой и неквалифицированной рабочей силой", - отметила Барроу, которую цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы

По ее словам, "спустя десять лет после последнего мирового финансового кризиса, люди чувствуют себя обманутыми. При этом они спасли экономику, базирующуюся на спекуляциях, которую политические лидеры не реформировали".

Сегодня пенсионеры вынуждены сводить концы с концами.
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Почему в Молдове многие граждане не доживают до пенсии

"Глобальные риски требуют глобальных решений и политики. Лидеры стран G20 должны взять на себя обязательства по осуществлению политики, направленной на создание новых рабочих мест, уважение прав трудящихся и обеспечение соблюдения мировой экономикой стандартов достойного труда", - сказала генсек МКП.

Ситуация в Молдове

По информации министерства финансов Молдовы разрыв между самыми маленькими и самыми большими зарплатами в стране составляет один к 33-м.

Минимальный гарантированный ежемесячный доход в Молдове приравнивается к тысяче 25 леям (60 долларам в месяц). Ровно столько же составляет минимальная пенсия по возрасту.

Женщина покупает продукты в магазине
© Sputnik / Maksim Blinov
Прожиточный минимум в Молдове: что можно купить на эти деньги

Средний размер пенсии в республике приравнивается к тысяче 658 леям, что не дотягивает даже до ста долларов. Пособие для детей инвалидов до 18 лет составляет 700 леев (примерно 42 доллара), а для инвалидов детства — 677 леев (40 долларов). А выплаты по уходу за ребенком для застрахованных лиц приравнивается к тысяче 419 леям (около 85 долларов), а для незастрахованных — 540 леям (32 доллара).

Зарплата и коррупция растут

В целом к концу 2018 года средняя ежемесячная зарплата, как ожидается, вырастет на 8,5% и достигнет 6180 леев, а по итогам 2019 года вырастет до 6650 леев, а в конце 2020 — до 7250 леев. Однако, учитывая инфляцию, реальный рост дохода работающих будет примерно в два раза ниже, утверждают специалисты.

Зарплата в Молдове
© Sputnik / Вадим Русу
Зарплата в Молдове

Считается, что с повышением доходов должен понижаться уровень коррупции. Однако квартальный отчет Национального антикоррупционного центра свидетельствует об обратном — случаев коррупции выявлено на 14% больше, чем в минувшем году. Сейчас в работе следователей антикоррупционного ведомства находятся 1223 уголовных дела, а у взяточников и коррупционеров изъято более 23 миллионов леев.

Зарплата
Вадим Русу
Зарплата

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Теги:
профсоюзы, работа, зарплата, труд
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