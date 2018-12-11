Важно для сотен тысяч молдавских пенсионеров: что решили власти

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. С этой недели некоторые молдавские пенсионеры получат к Новому году и Рождеству единовременную материальную помощь от властей республики в размере 600 леев.
Деньги предоставляются получателям всех видов пенсий, назначенных до 1 декабря 2018 года, месячный размер которых не превышает двух тысяч леев.
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Матпомощь можно получить в почтовом отделении или оформить на банковскую карту.
"Если человек по каким-то причинам не получил единовременную помощь до конца этого года, то деньги ему перечислят в 2019 году", - отметили в Национальной кассе социального страхования.
Согласно закону, выплата не включается в размер пенсии.
Денежной помощью к зимним праздникам смогут воспользоваться порядка 553 тысяч пенсионеров. На эти цели предусмотрено 335 миллионов леев.
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