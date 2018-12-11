В ЦИК рассказали, что ждет жителей Молдовы на выборах в парламент и референдуме

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Алина Руссу рассказала, что 24 февраля каждый избиратель получит по четыре бюллетеня – два для выборов в парламент Молдовы и два для консультативного республиканского референдума.

"Один бюллетень для голосования за политическую партию по партийным спискам, а второй – за кандидата от одномандатного округа. Еще два бюллетеня для консультативного референдума, потому что два вопроса вынесены для консультации с народом", - сказала Руссу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы: сколько граждан примут участие в голосовании

Выборы в парламент Молдовы в 2019 году пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день, 24 февраля, пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: