Столбик преткновения — почему в Кишиневе не хватает парковок

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik, Александр Исаев. Наверное, проще запретить снегу идти, чем кишиневским водителям парковаться, где попало.

В Кишиневе на проспекте Штефана чел Маре устанавливают столбики, которые не дадут водителям заехать на тротуар. Это — очень "прогрессивно", очень в духе "европейских городов".

Никогда не случалось, и вот опять

Столбиков собираются установить целых пять тысяч штук. Изготовление и установка каждого из них обойдется в 50 с лишним евро — более чем в 1000 леев. Оцените размах. Всего на установку этих ограждений примэрия потратит более пяти миллионов леев.

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Первые ряды столбиков, что появились на проспекте, вызвали ажиотаж в социальных сетях. Одни кишиневцы радовались, другие скептически ухмылялись. Так прошел день, и была ночь, и было утро.

А утром скептики оказались правы. Ближе к ночи владельцы машин провели своих железных коней на огороженный тротуар в обход, дворами. "Стоянка" стала даже удобнее — теперь автомобили сложнее угнать, на проезжую часть-то не выедешь. Утром машины разъезжались, чуть ли не расталкивая ранних прохожих капотами. Социальные сети снова запестрели фотоснимками, запахло скандалом.

Нормально же встали

Проблема с парковками в Кишиневе обостряется с каждым годом. Вот, знакомый подбрасывает меня в центр города по пути на работу. Паркуемся недалеко от "Дома печати". Разумеется, это нелегально, но никто отродясь не слышал, чтобы в этом квартале кого-нибудь оштрафовали. То есть, время от времени кого-то штрафуют. Но это редко.

"Они же тоже понимают, что все равно выхода никакого нет. Смотри, центр весь забит. План выполнят по штрафам, а потом не трогают, если начальство не пинает. Такова жизнь", — философски рассуждает знакомый, крутя баранку.

© Sputnik / Андрей Рудаков Эвакуатор по ним плачет - топ "лучших" парковщиков на тротуарах Кишинева

"Тут раньше была парковка бесплатная, — говорит он, высматривая свободное место. — Для тех, кто работает в "Доме печати". Но маленькая совсем. "Дом печати" растянулся на весь квартал, здание пять этажей, — они что, вообще не считали, сколько там народу работает? Парадокс..."

Потертую легковушку Dacia (которую в Молдове иронически называют "королевой дорог") знакомый швартует прямо на тротуаре. Себя он считает добрым человеком и правильным горожанином. Поэтому, выйдя из машины, оценивающе измеряет взглядом расстояние от капота до стены дома. "Детская коляска пройдет свободно, нормально встали", — говорит он, протягивая руку для прощания, и уходит. Dacia остается.

Другие, не такие правильные водители, паркуют громоздкие джипы и недорогие малолитражки чуть ли не вплотную к стенам домов. И тогда мамы с колясками отправляются в обход, по проезжей части, с трудом преодолевая бордюры и спотыкаясь о решетки канализации. Кажется, уже никто в столице не считает нелегальную парковку чем-то зазорным, — куда деваться-то? И большинство пешеходов терпят, смирившись с хаосом.

В дефиците пиетет, виноват менталитет

Смирилась с парковочным хаосом, похоже, и примэрия Кишинева. Ну то есть, как смирилась. Что-то делается. У нас в Молдове, вообще, все время что-то делается, что-то происходит — вот только результат сплошь и рядом выходит нулевой. Да и муниципальные чиновники меняются чаще, чем направления маршруток. Начинает проект один чиновник, продолжает другой, заканчивает третий. Не успеешь оглянуться, первый уже уволен, второй под следствием, третий разводит руками. А за результат никто не отвечает.

В этой непростой обстановке пользователи социальных сетей внезапно солидаризовались с чиновниками примэрии — и те, и другие клянут плохое воспитание и пониженную социальную ответственность автовладельцев.

"Водилы со стадным инстинктом в любой изгороди брешь найдут, — куда один просунулся, туда и всё стадо пролезет", — пишет один из пользователей Facebook. "Это смешно. Менталитет неисправим", — поддерживает другой. Пеняет на плохое воспитание наших людей и примэрия. "Проблема будет существовать до тех пор, пока мы не научимся уважать друг друга", — заявил и. о. примара Кишинева Руслан Кодряну на планерке в примэрии.

И это верный признак: если разговор зашел о морально-нравственных ценностях, значит, вообще никто не представляет, как справиться с обсуждаемой проблемой.

Планирование — для слабаков

Но парковки-то и правда, нужны. "Дорожный сбор им плати, техосмотр им плати, то и это им плати — у меня полторы тысячи леев минимум уходит каждый год, на всё. Акцизы на бензин им плати. Топливо дорожает. Да еще и парковаться запрещают! — сетует другой знакомый, гордый владелец недорогого, но солидного седана. — Для парковок места нет? А для новостроек, которые они лепят одну на другую, место есть?". И с ним нельзя не согласиться.

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Да, конечно, вопрос о парковках должны обсуждать эксперты. Но давайте напомним экспертам одну важную вещь, которая у них почему-то ускользает из поля зрения.

В большом городе все начинается с плана. Если конкретно, — с генерального плана развития города. Эти полузабытые слова в полуразрушенном Кишиневе сейчас звучат, как древняя легенда о временах, когда такой план у столицы Молдовы был.

"Давным-давно, в далекой галактике..."

А он был. И тогда ни один киоск и ни один газон нельзя было сдвинуть даже на метр — если этого не предусматривал генеральный план. В этом документе прочерчивали новые улицы, рассчитывали, сколько детсадов и магазинов потребуется каждому жилому кварталу в городе. План учитывал все. И там, кстати, было сказано, что без кольцевой автодороги и новых парковок город задохнется уже к концу 90-х годов. Речь о советских еще темпах увеличения числа личных автомобилей — не о нынешних.

Есть ли сейчас у примэрии план? Плана у нее нет. То есть, где-то далеко, в пыльном шкафу, он есть, — его приняли в 2007 году и благополучно похоронили среди других неработающих проектов. А это значит, что все городские проблемы — от хаотической застройки и выделения участков под застройку, до парковок и борьбы с гололедом будут решаться в порядке поступления. То есть, как попало. Видимо, именно с этого вопроса — "есть ли у вас план?" — и должны начинаться все дискуссии. Если, конечно, мы сумеем оторваться от увлекательного обсуждения морально-нравственных ценностей и "менталитета".