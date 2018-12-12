Тем, кто ищет работу в Молдове: топ востребованных вакансий

Работники здравоохранения, промышленных предприятий, коммерции и других направлений востребованы сегодня в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Около 11,5 тысяч вакансий зарегистрировано в Молдове, сообщает Национальное агентство занятости.

© Sputnik / Osmatesco Шарбан: эти специальности самые востребованные в Молдове

В Кишиневе - 4091 свободных рабочих мест, в Бельцах – 1465.

Чиновников тоже не хватает

Более двух тысяч вакантных должностей, это 19% от общего числа, предлагается лицам с высшим и средним профессиональным образованием в сферах здравоохранения, патрульной инспекции, уголовного преследования, коммерческой деятельности, образования, инженерии, технологий и даже публичной администрации.

Также предлагается 9350 рабочих мест, или 81% от общего числа, для лиц со средним профессиональным образованием, средним общим образованием и для неквалифицированных рабочих. Больше всего востребованы специалисты текстильной и швейной промышленности – 3277 вакансий, квалифицированные работники промпредприятий – 864, специалисты в области транспорта и связи - 863, операторы и машинисты в разных отраслях - 784, работники в сфере продаж - 518, персонал в сферу гостиничного и ресторанного бизнеса - 445, работники в области персональных услуг (парикмахер, почтальон, диспетчер, охранник, портье, косметолог, контролер и пр.) -232, специалисты в отрасли строительства - 184 и так далее.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Какие специалисты необходимы Приднестровью

Подготовка к трудам праведным

Но, чтобы в стране были профессионалы, их следует подготовить. Такая работа ведется. Например, в Академии публичного управления реализуется один очень интересный проект, который недавно был представлен в Берлине. Это начинание трехстороннее – вместе с Молдовой в нем участвуют Грузия и Украина.

Проект предполагает создание общей обучающей платформы для подготовки публичных функционеров во всех трех странах. Намечено пять основных направлений – современные методики подготовки, лидерство, менеджмент обмена опытом, этика и ценности публичных служб.

Второй этап проекта будет реализовываться в 2019-2020 годах.

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