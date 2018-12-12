Полиция наказала водителя, который разбил ребенку нос и выгнал из маршрутки

Черствость к чужой беде вышла мужчине боком — полиция нашла множество нарушений, и это дорого ему обойдется.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Полиция отыскала водителя, который выгнал из маршрутки мальчика, разбившего нос о лобовое стекло, — при том, что причиной травмы стала неосторожность самого водителя.

© Sputnik / Miroslav Rotari На дорогах Молдовы ловят водителей, которые перегружают "маршрутки"

Сотрудники Управления полиции Кишинева нашли водителя, который в тот день был за рулем микроавтобуса, следующего по маршруту №103. В результате расследования полицейские установили, что 41-летний мужчина нарушил правила дорожного движения, и по его вине ребенок получил травму — легкие телесные повреждения. На нарушителя будет наложен штраф в размере от 900 до 1200 леев.

Тот факт, что водитель заставил мальчика покинуть микроавтобус, опасаясь, что ребенок зальет салон кровью, полиция квалифицировала как оставление места ДТП. За это виновному грозит уже лишение водительских прав на срок от двух до трех лет или арест от 10 до 15 суток.

И "на закуску" сотрудники полиции провели техосмотр микроавтобуса, выявив многочисленные нарушения. Выяснилось, что число мест в салоне не соответствует заявленной информации в техпаспорте. В салоне отсутствуют огнетушители, светоотражающий жилет, а несколько сидений повреждены. За нарушения на водителя был наложен еще один штраф в размере 900 леев, ему начислены пять штрафных пунктов, а пользоваться микроавтобусом запрещено до устранения нарушений.

Напомним, что скандал начался после того как мама пострадавшего мальчика опубликовала в Facebook фотографии травмированного ребенка с просьбой помочь в установлении личности водителя. Кроме того, она подала заявление в полицию.

Как сообщила женщина, водитель маршрутки №103 резко затормозил, из-за чего мальчик ударился лицом о лобовое стекло и разбил нос. После этого "маршрутчик" выгнал ребенка, боясь, что тот испачкает салон.

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