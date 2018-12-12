20:46 12 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.22
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Маршрутное такси, архивное фото.

Полиция наказала водителя, который разбил ребенку нос и выгнал из маршрутки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
239 0 0

Черствость к чужой беде вышла мужчине боком — полиция нашла множество нарушений, и это дорого ему обойдется.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Полиция отыскала водителя, который выгнал из маршрутки мальчика, разбившего нос о лобовое стекло, — при том, что причиной травмы стала неосторожность самого водителя.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
На дорогах Молдовы ловят водителей, которые перегружают "маршрутки"

Сотрудники Управления полиции Кишинева нашли водителя, который в тот день был за рулем микроавтобуса, следующего по маршруту №103. В результате расследования полицейские установили, что 41-летний мужчина нарушил правила дорожного движения, и по его вине ребенок получил травму — легкие телесные повреждения. На нарушителя будет наложен штраф в размере от 900 до 1200 леев.

Тот факт, что водитель заставил мальчика покинуть микроавтобус, опасаясь, что ребенок зальет салон кровью, полиция квалифицировала как оставление места ДТП. За это виновному грозит уже лишение водительских прав на срок от двух до трех лет или арест от 10 до 15 суток.

И "на закуску" сотрудники полиции провели техосмотр микроавтобуса, выявив многочисленные нарушения. Выяснилось, что число мест в салоне не соответствует заявленной информации в техпаспорте. В салоне отсутствуют огнетушители, светоотражающий жилет, а несколько сидений повреждены. За нарушения на водителя был наложен еще один штраф в размере 900 леев, ему начислены пять штрафных пунктов, а пользоваться микроавтобусом запрещено до устранения нарушений.

Напомним, что скандал начался после того как мама пострадавшего мальчика опубликовала в Facebook фотографии травмированного ребенка с просьбой помочь в установлении личности водителя. Кроме того, она подала заявление в полицию.

Как сообщила женщина, водитель маршрутки №103 резко затормозил, из-за чего мальчик ударился лицом о лобовое стекло и разбил нос. После этого "маршрутчик" выгнал ребенка, боясь, что тот испачкает салон.

Читайте также: 

По теме

В маршрутке - как в парилке: когда наведут порядок в пассажирском транспорте
В Кишиневе водитель маршрутки ел на ходу плацинды и хвастал новой челюстью
Только в Кишиневе маршрутка смогла оказаться внутри троллейбуса - видео
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

  • Сортировка посылок
    Новый год без подарка

    Государственное почтовое предприятие Эстонии Omniva признало серьезные проблемы с доставкой декабрьских посылок жителям страны.

  • ЛЭП
    В темноте

    Более 60 тысяч жителей Южной Осетии остались без электроснабжения из-за аварии на участке ЛЭП "Северный Портал – Дзау".

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу
Стрельба рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Кадры с места инцидента
"Черная" ярмарка в Страсбурге - видео с места стрельбы
МИА Россия сегодня 5 лет.
"Россия сегодня" - 5 лет успешной работы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться