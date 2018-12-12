Водитель, бди: в правила дорожного движения в Молдове внесли новые знаки

КИШИНЕВ, 12 дек —Sputnik. Правительство одобрило внесение в список правил дорожного движения двух новых дорожных знаков. Соответствующее постановление принято сегодня кабинетом министров.

Два новых дорожных знака касаются движения в пограничной зоне. Их полное название — "Пограничная зона" и "Конец пограничной зоны".

Знаком "Пограничная зона" обозначается территория шириной 10 километров вглубь территории страны от государственной границы, на суше и в приграничных водах. Знак "Конец пограничной зоны" обозначает окончание действия предыдущего знака.

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Пребывание в пограничной зоне, обозначенной этими дорожными знаками, означает соблюдение особых правил доступа, пребывания и охоты на этой территории. Охота здесь разрешается только лицам, состоящим в обществе охотников и рыболовов Молдовы и имеющим охотничий билет, оформленный в соответствии с регламентами. Для охоты в приграничной зоне необходимо иметь специальное разрешение, которое выдается Пограничной полицией Молдовы.

Кроме того, постановление регламентирует правила, касающиеся защитной полосы госграницы. На защитной полосе шириной 15 метров вглубь территории страны действует усиленный режим безопасности. В этой зоне запрещено хранение сигарет в количестве, превышающем 100 штук, хранение алгокольных напитков объемом более 3 литров, устройство свалок, оставление без присмотра транспортных средств и сельскохозяйственных машин.

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