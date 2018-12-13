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Ребенок

В Молдове от пневмонии погибла маленькая девочка

CC0 / Pixabay / 3938030
Общество
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С начала года в нашей стране погибли 45 детей, в результате суицида, убийств и ДТП.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Шестилетняя девочка скончалась от острой пневмонии в селе Сэрай Кантемирского района. Об этом сообщила пресс-служба столичного инспектората полиции. Возбуждено уголовное дело по подозрению в халатном отношении к жизни ребенка со стороны матери девочки и врачей.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
В Кишиневе скончался еще один ребенок, отравившийся инсектицидами

Сообщается, что девочка страдала от пневмонии, однако родители ребенка не предприняли достаточных действий, чтобы оказать ребенку необходимую врачебную помощь. Утром в среду, 5 декабря, у девочки внезапно поднялась температура, затем она скончалась.

По информации местных органов власти, девочка воспитывалась в социально уязвимой семье, вместе с еще двумя несовершеннолетними детьми. За неделю до трагедии женщине была выделена материальная помощь в размере 16 тысяч леев от районного совета.

По данным Генерального инспектората полиции, за девять месяцев 2018 года в Молдове погибли по меньшей мере 45 детей: девять случаев самоубийства, четверо детей были убиты, 19 погибли в дорожно-транспортных происшествиях и 15 утонули.

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Теги:
дети, пневмония
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