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За рулем

Ни один водитель в Молдове не избежит наказания за такое нарушение

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Есть ли шансы у водителей, которых остановили за езду в состоянии алкогольного опьянения, сохранить свои права после 14 декабря, когда вступает в силу единый механизм борьбы с таким феноменом как пьянство за рулем.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. С 14 декабря в Молдове вступит в силу закон, который устанавливает единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель юридического управления Национального инспектората по патрулированию Вячеслав Сырбу рассказал Sputnik, в каких именно ситуациях водительские права будут изыматься или аннулироваться, а также ответил на вопрос о том, как можно сохранить заветное удостоверение для автовладельца.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Free-Photos
Суровое наказание ждет молдавских водителей: это касается всех

По словам собеседника, ни один водитель, которого поймали пьяным за рулем, не сможет избежать наказания. Эксперт считает, что лишь в одном случае автовладелец может остаться с удостоверением в кармане. "Только тогда, когда он не сядет за руль после того, как употребит спиртные напитки", - подчеркнул Сырбу.

Представитель Национального инспектората по патрулированию исключил любые поблажки для тех, кто не прочь сесть за руль в нетрезвом виде. С 14 декабря водителей будут отстранять от управления машиной, если найдется достаточно доказательств, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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Эти водители по требованию сотрудников правоохранительных органов в обязательном порядке должны пройти алкотест, медосмотр и сдать кровь на анализ. Если выяснится, что человек сел за руль в пьяном виде, то закон предусматривает административное или уголовное наказание, но в обоих случаях с лишением права управлять авто на разные сроки.

По словам собеседника, административное наказание применяется в случае, если концентрация спиртного в выдыхаемом воздухе составляет от 0,15 до 0,3 мг/л, и подразумевает лишение прав на срок от шести месяцев до года.

"Максимальное наказание – уголовное, которое предусматривает лишение права управлять транспортным средством и аннулирование водительского удостоверения. Такие меры применяются в случае, если концентрация спиртного в выдыхаемом воздухе превышает 0,3 мг/л", - отметил Сырбу.

Он пояснил, что предварительное изъятие водительского удостоверения предусматривает временный запрет управлять автомобилем до вынесения судебного решения по этому делу.

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Граждане, водительское удостоверение которых признали недействительным, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта суда. Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационую программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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