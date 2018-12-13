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Un pickup Ford Explorer a intrat și a circulat pe un trotuar extrem de aglomerat din municipiul Chișinău

Автохам в Кишиневе проехался прямо по тротуару

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Водитель пикапа не обращал внимания на протесты пешеходов.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Пикап "Форд Эксплорер" проехался по тротуару, как по проезжей части, едва не расталкивая капотом людей, на улице Каля Ешилор, перекресток с улицей Ион Крянгэ в Кишиневе.

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Водитель в нарушение всех правил дорожного движения, двигался по тротуару, причем с довольно высокой скоростью, около 10 км в час, подвергая опасности пешеходов. На протесты людей водитель не обращал внимания.

Automobil care circulă pe trotuar, strada Calea Iașilor, Chișinău
© Sputnik /
Automobil care circulă pe trotuar, strada Calea Iașilor, Chișinău

Корреспондент Sputnik Moldova, который сфотографировал автомобиль нарушителя, отправил фото в Национальный инспекторат по патрулированию.

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