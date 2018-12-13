Что нужно знать водителям о некоторых поправках в Кодекс о правонарушениях

С 14 декабря водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, лишат машины. За что еще накажут автолюбителей читайте в этой заметке.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Для молдавских водителей настали суровые времена: вступили в силу новые штрафы и единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно новым поправкам в Кодекс о правонарушениях, участие в неавторизованных колоннах автодвижения, создающих трудности другим участникам трафика, будет наказываться штрафом от двух тысяч 250 до трех тысяч леев и тремя штрафными пунктами.

Водитель из Молдовы, бди: автоподставы и вымогательство - на каждом шагу>>>

Водители, которые принимали участие в неавторизованных соревнованиях, тренировках, конкурсах на трассах общественного пользования, рискуют заплатить от трех до четырех с половиной тысяч леев и получить пять штрафных пунктов.

Если подобные действия могут привести к ДТП, виновные автолюбители помимо указанной в последнем случае суммы штрафа могут лишиться на полгода права управлять транспортным средством.

За организацию несанкционированных мероприятий на автотрассах грозит штраф от трех тысяч 750 до четырех с половиной тысяч леев штрафа и лишение права на вождение автомобиля в течение года.

По словам главы юридической службы Национального инспектората по патрулированию Вячеслава Сырбу, нововведения касаются только тех автоколонн, которые несут угрозу безопасности дорожного движения, вне зависимости от характера мероприятия, в котором эти машины участвуют.

Водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, лишат права управления машиной на срок рассмотрения дела в судебной инстанции. Еще с 14 декабря водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, лишат авто. Машину нарушителя будут перевозить на специальную парковку, а транспортировка обойдется в 250 леев. За штрафстоянку тоже придется платить. "Такса" составит 50 леев в час.