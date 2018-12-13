Пока вы спали: ЕС пожурил Киев, а ПМР узнала о своих доходах и расходах

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КИШИНЕВ, 13 дек —Sputnik. Европарламент принял резолюцию, в которой выражена обеспокоенность защитой СМИ на Украине. Да и на ситуацию вокруг соблюдения прав человека там тоже обратили внимание.

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ЕП выражает сожаление

В документе, например, содержится формулировка о том, что "ЕП решительно осуждает растущее число физических нападений на активистов и журналистов, выступающих за гражданские права" на Украине.

ЕП принял резолюцию 433 голосами "за", 105 "против" при 30 воздержавшихся, оценив последние события, связанные с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, которое вступило в силу в 2017 году.

"ЕП выражает сожаление по поводу отсутствия эффективных расследований случаев жестоких нападений на правозащитников и журналистов, о чем свидетельствует убийство активистки Екатерины Гандзюк, погибшей 4 ноября 2018 года после нападения с применением кислоты", — говорится в документе.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

У Приднестровья есть миллионы

Деньги, как известно, любят счет. А когда речь идет о формировании бюджета, то тут нужен глаз да глаз. В прямом и переносном смысле. Депутаты Верховного совета непризнанной ПМР, наконец-то одобрили все расчеты по бюджету и проголосовали за него в окончательном чтении.

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Доходы Приднестровья запланированы в сумме 1,798 миллиарда приднестровских рублей (110 миллионов долларов), расходы —3,482 миллиарда рублей (213 миллионов долларов), предельный дефицит планируется в размере 1,683 миллиарда рублей (103 миллиона долларов). Но такая разница местную администрацию не пугает. Глава комитета по по экономполитике, бюджету и финансам Александр Коршунов пообещал, что денег хватит всем.

"Особенность бюджета этого и следующего года состоит в том, что бюджет сбалансирован без эмиссионного источника. Есть уверенность в том, что пенсии и зарплаты будут выплачиваться в полном объеме и вовремя", – цитирует Коршуновапресс-служба Верховного совета Приднестровья.

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