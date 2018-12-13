НАТО нам не надо: жители Молдовы не хотят вступления страны в Альянс

Любопытно, что жители страны постоянно говорят НАТО "нет", а их все время переспрашивают.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Большая часть населения Молдовы выступает против вступления страны в НАТО. Таковы данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов, проведенного по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ.

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Так, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Республики Молдова в НАТО каждый пятый респондент (или 22%) высказался за членство в Альянсе. При этом 60% опрошенных считают, что страна не должна присоединятся к этому военно-политическому блоку. Еще 6% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебесците. Столько же респондентов не определились с ответом. Нашлись и те, кто в принципе не знает, что из себя представляет такая международная структура как НАТО. Их насчиталось, согласно социологическому исследованию, 5%.

Аппетиты НАТО

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. За десять последних лет Молдова успела заключить с НАТО множество соглашений и запустить целый ряд программ, которые превратили "мирный" IPAP в ненужную формальность.

В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

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В 2018 году власти страны, а именно парламентское большинство и правительство продолжили сотрудничество с НАТО. Например, был полностью перевооружен один из батальонов Национальной армии. И это всего лишь пилотный проект — в 2019 этот процесс продолжится и должен завершиться полным перевооружением и переоснащением всех армейских подразделений в соответствии с требованиями НАТО.

Сила - в нейтралитете

Бывший министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, представитель официального Кишинева в НАТО в 2005 -2009 гг, в комментарии для Sputnik подчеркнул, что нейтральный статус республики подкрепленный Конституцией, должен стать основным препятствием для желающих втянуть страну в военный блок.

© AFP 2018 / JONATHAN NACKSTRAND Молдова под ружьем — страну "мягко" втягивают в НАТО

По его словам, именно пункт в Конституции о нейтральном статусе ставит Молдову в один ряд с Швейцарией, Финляндией, Австрией, которые также сохраняют свой нейтралитет в международной повестке. Гайчук неоднократно отмечал, что укрепление нейтралитета республики должно происходить на всех уровнях, в том числе и на международной арене.

"Я говорил неоднократно о том, что, когда 60-70 процентов населения настроены против вступления в НАТО, руководству страны трудно это осуществить, тем более, что в Конституции у нас записано – нейтральное государство. Точка!" - заметил Гайчук.

По его мнению, именно это положение Конституции играет объединяющую роль в обществе. Виктор Гайчук был министром обороны, послом Республики Молдова в Королевстве Бельгии и представителем в НАТО. В своих публичных заявлениях он неоднократно подчеркивал, что выступает за укрепление нейтралитета республики.

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