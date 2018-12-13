Из Молдовы экстрадирована женщина, сколотившая в Перми крупную банду

В России пермячку обвиняют в том, что она похитила у тысячи пенсионеров более 19 миллионов рублей.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Женщина, которая была на днях экстрадирована из Молдовы в Россию, правоохранительные органы РФ обвиняют в создании банды и мошенничестве, вследствие чего пострадали более тысячи пенсионеров, сообщают российские СМИ.

Ее подельники, тридцать человек, уже осуждены, однако главная обвиняемая успела скрыться и была объявлена в федеральный розыск. По данным следствия, в Кишинев она прибыла по поддельным документам. В августе 2018 года 46-летняя женщина была задержана полицией Республики Молдова.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Полиция предупреждает: мошенники маскируются под соцработников

По сообщению ГУ МВД РФ по Пермскому краю в течение трех лет, с 2011 по 2013 год, члены созданной обвиняемой женщиной шайки представлялись работниками соцзащиты и здравоохранения и продавали пенсионерам медтехнику по завышенной цене.

Мошенники продавали пенсионерам слуховые аппараты физиотерапевтические аппараты "Дарсонваль" и "Ультратон", другие приборы, которые продавались в аптечных сетях. Мошенники убеждали пожилых людей, что продают приборы якобы по льготной цене в рамках федеральной государственной программы по оздоровлению населения. В реальности приборы продавались дороже в восемь раз.

Осторожно, мошенники: в Молдове хотят заработать на благотворительности>>>

В результате в Перми были обмануты 1308 пожилых людей, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

По ходатайству генпрокуратуры РФ в четверг, 13 декабря, сотрудники Интерпола и ФСИН России доставили обвиняемую из Молдовы в Москву.