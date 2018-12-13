Евразийский или европейский союз: что выбирают жители Молдовы

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В Молдове число сторонников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превышает количество адептов европейской интеграции.

Таковы данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов, проведенного по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ.

Так, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум и гражданам страны было предложено выбрать один из двух вариантов, то за вступление в Евразийский экономический союз высказался бы 42% респондентов, а за членство Молдовы в Евросоюзе — 39% опрошенных. В тоже время 6% респондентов не приняли бы участие в голосовании, а 13% не определились с выбором.

Опрос проведен с 28 ноября по 10 декабря. В нем приняли участие тысяча 195 человек из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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