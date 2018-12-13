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Праздник для детей с ограниченными возможностями, архивное фото.

Накормить и обучить детей - какие районы Молдовы на "передовой" этой задачи

© Photo: Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Общество
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В районах Молдовы самостоятельно реализуют проекты в помощь детям из неблагополучных семей и для ребят, одаренных творчески.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Оргеевском районе открылись три новых филиала местного Молодежного центра.

Социальная дипломатия в деле

Теперь дети смогут заниматься различными хобби и творческими дисциплинами в селах Иванча, Суслены и Пуцинтей.

На данный момент в Молодежном центре Оргеевского района занимаются 300 детей в возрасте от 14 до 35 лет.

"Планируется открыть филиалы и в других селах района, чтобы привлечь как можно больше ребят, сделав их активными, любознательными, помочь проявить талант", - сообщила корреспонденту Sputnik директор Молодежного центра Лилиана Чикала.

По ее словам, дети, посещающие филиалы центра, вовлечены в различные творческие проекты - Ferestre pentru TINE-ri, Book-uria Lecturii и MilleniuM. В последнем случае молдавским коллегам помогают специалисты из Дании, в частности, – Фонд гражданского общества в развитии (CISU – Civil Society in Development). Это международное начинание посвящено развитию у подрастающего поколения навыков общения, выступления на публике и социальной дипломатии.

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Заботятся и готовят к университету

Собственные проекты есть и в Дондюшанском районе. Там, в селе Тырново, 15 детей из социально-уязвимых слоев общества с недавнего времени живут в Центре временного размещения "Casa Rebeca".

"Местные власти реализовали этот проект совместно с общественной ассоциации Concordia из Кишинева. В центре живут дети, родители которых надолго уехали за рубеж, или их лишили прав, или же семья бедная. Возраст воспитанников – от трех до 18 лет", - сообщила Sputnik представитель районного Управления социальной помощи и защиты семьи Алла Гуцу.

По ее словам, детям помогают делать уроки, готовят к вузу, обеспечивают трехразовым питанием. Ребята живут в удобных меблированных комнатах.

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Теги:
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