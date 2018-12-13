Киселев заявил о готовности трудоустроить украинскую журналистку

Московский суд постановил выдворить Елену Бойко из России, однако гендиректор МИА "Россия сегодня" считает, что делать этого не нужно.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что агентство готово взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, пишет РИА Новости.

При этом отметил, что выдворять ее из России беспринципно. В частности, журналистка известна критикой президента Украины Петра Порошенко.

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Ситуация с выдворением журналистки

Ранее Преображенский суд Москвы признал журналистку виновной в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить ее за пределы страны.

До этого момента Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве.

Во время судебного заседания Бойко заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело и она не может вернуться обратно. Также, по ее словам, в политическом убежище в России ей отказали.

Ее адвокат уже заявил, что обжалует решение о выдворении из России.