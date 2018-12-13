Киселев заявил о готовности трудоустроить украинскую журналистку

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что агентство готово взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, пишет РИА Новости.
При этом отметил, что выдворять ее из России беспринципно. В частности, журналистка известна критикой президента Украины Петра Порошенко.
Ситуация с выдворением журналистки
Ранее Преображенский суд Москвы признал журналистку виновной в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить ее за пределы страны.
До этого момента Бойко будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве.
Во время судебного заседания Бойко заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело и она не может вернуться обратно. Также, по ее словам, в политическом убежище в России ей отказали.
Ее адвокат уже заявил, что обжалует решение о выдворении из России.