Выборы в парламент Молдовы: кто займет депутатские кресла

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. До выборов в парламент Молдовы осталось чуть больше двух месяцев, но уже сейчас социологи пытаются понять, какие настроения царят в обществе.

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Пока исследования демонстрируют такую картину: люди не знают, за кого голосовать. К этому выводу подталкивают результаты соцопросов. И данные Ассоциации социологов и демографов, которая проводила аналогичное исследование по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ, тоже подтверждают такую ситуацию.

Данные исследования были представлены в четверг в рамках круглого стола "Влияние институциональных изменений на электоральное поведение граждан". В его работе приняли участие депутаты парламента, члены правительства, представители политических партий, ученые и общественные деятели.

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"Сегодняшний круглый стол – это четвертый этап нашего совместного социологического и научного исследования по поводу институциональных изменений и их влияния на поведение электората", - сказал корреспонденту Sputnik директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу.

По его словам, основная цель проекта - выявить, влияют ли институциональные изменения на поведение электората.

"В данном случае на парламентские выборы, которые состоятся 24 февраля 2019 года. Пока наши социологические опросы и научные исследования показывают, что влияют, но насколько это скажется на конечных результатах, посмотрим по итогам выборов", - пояснил Штирбу.

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Социологическое исследование показало, что 55% респондентов недовольны социально-экономической ситуацией в стране. Более-менее удовлетворены положением дел в республике лишь 9% граждан.

Отвечая на вопрос, как изменится материальное положение вашей семьи через год, каждый четвертый респондент отметил, что жить станет лучше, а одна треть опрошенных считает, что никаких изменений не произойдет. При этом примерно 20% граждан уверены, что материальное положение их семей ухудшится.

Практически треть опрошенных заявили, что их доходов не хватает даже на исключительно первоочередные нужды, а четверо из десяти подчеркнули, что на заработанное их семьи могут приобрести только самое нужное. Лишь 1,5% граждан отметили, что позволяют купить все, ни в чем себе не отказывая.

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Большая часть опрошенных подчеркнули, что страна развивается в неправильном направлении.

Кто попадет в парламент

Многочисленные соцпросы показывают, что следующий состав парламента изменится, и в него попадут далеко не все партии, представители которых занимали уютные депутатские кресла в законодательном органе ХХ созыва.

Согласно представленным в четверг результатам исследования, большинство опрошенных поддержали бы на парламентских выборах социалистов (ПСРМ) — 35,6%.

Следом расположилась бы Демпартия — 17,9%. Тройку замыкает партия "Действие и солидарность" под руководством экс-министра просвещения Молдовы Майи Санду — с 12,8%. Санду печально знаменита тем, что именно с ее подачи была проведена так называемая реформа в секторе образования, когда по всей стране ликвидировали и реорганизовали десятки школ и детских садов. Особенно остро эти изменения прочувствовали жители сел республики. Ошибки Санду до сих пор расхлебывает вся Молдова… К слову, экс-министр из правительства Владимира Филата, осужденного за коррупцию, выдвигалась на пост президента страны в 2016 году, но заняла вторую позицию.

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Партия "Платформа "Достоинство и правда", лидером которой является Андрей Нэстасе, получила бы поддержку 10%. Ранее он хотел выдвинуться на разные посты. Проигрывая конкурентам, он совместно с Санду проводил серию протестов, которые чаще всего заканчивались для них фиаско.

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог.

Одна из проблем, на которой остановились социологи, заключается в том, что 18% респондентов не знают, за кого голосовать в случае проведения в ближайшее воскресенье выборов в парламент Молдовы, а 9% респондентов заявили, что вовсе не будут принимать участия в избирательном процессе.

Согласно данным опроса, интерес жителей республики к происходящему на политической арене страны продолжает оставаться весьма низким.

Исследование проведено с 28 ноября по 10 декабря. В нем приняли участие тысяча 195 человек из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 3%.

Опросы в преддверии выборов

Замдиректора Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ Екатерина Голоулина в комментарии Sputnik обратила внимание на важность регулярного проведения подобных мероприятий.

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"Для Межпарламентской ассамблеи это возможность получения оперативной информации о тех тонких процессах, происходящих в государствах-участниках. Речь идет об электоральном процессе и отношении граждан к нему", - сказала собеседница.

По ее словам, это один из немногих индикаторов, который является интегрированным и концентрированным показателем, позволяющим сделать оценку по многим факторам – социальным, экономическим, политическим, гендерным.

"Применительно к сегодняшнему круглому столу надо сказать, что работа и исследования, проводимые кишиневским филиалом нашего института, всегда выполняются на очень высоком профессиональном уровне", - добавила она.

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Голоулина подчеркнула, что само исследование важно для понимания глубинных процессов, происходящих в Республике Молдова. "Сегодня обсуждались многоэтапные социологические опросы, которые институт проводит на протяжении всего 2018 года и собирается завершить по итогам парламентских выборов", - сказала эксперт.

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Она отметила, что исследование, проводимое поэтапно на репрезентативной выборке граждан и в преддверии выборов, имеет особую ценность, потому что показывает, как меняется настроение и отношение граждан, их оценки и мнения к избирательному процессу по мере приближения к дате голосования.

"Как граждане смотрят на свое положение, на развитие институтов парламента, исполнительной власти, законодательства - комплексно и в ретроспективе - то есть как те изменения, которые внедряют законодательная и исполнительная власть, отражаются на оценке граждан", - пояснила она.

По ее мнению, это очень важные показатели для власти, потому что они демонстрируют, насколько население доверяет.