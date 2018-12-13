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Примэрия Кишинева

Чем мэрии Кишинева не приглянулись футболки с лицом Путина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Изображения президента России на центральной улице столицы Молдовы переполошили кишиневских чиновников.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik, Александр Исаев. В центре Кишинева есть "пятачок", где торгуют произведениями народного искусства. Это место некоторые называют кишиневским "арбатом", кощунственно уподобляя легендарной московской арт-улице замусоренный сквер у памятника Михаю Эминеску.

Торговля в сквере идет по принципу "подходи, не скупись, покупай живопи́сь". Здесь бойко втюхивают гражданам картины невероятных ультрафиолетовых расцветок (незаменимый подарок на юбилей), а также поделки, более или менее имитирующие народные промыслы — они пользуются спросом у иностранцев.

Так вот, в этом сквере на днях запретили продавать футболки... с изображением президента России Владимира Путина.

Мы понимаем, что это звучит дико. Но сию новость в беседе с корреспондентом "Комсомолки" подтвердил заместитель генерального примара столицы Нистор Грозаву. Да и оглянитесь вокруг, в конце концов — это решение очень гармонирует с творящейся в нашей столице фантасмагорией.

Президент России Владимир Путин
© Sputnik / Alexei Druzhinin
Владимир Путин - самый популярный иностранный политик в Молдове

Торговцы в приватных беседах говорят, что майки с изображением российского лидера неизменно пользуются популярностью. Причем одинаково как у жителей Молдовы, так и у гостей нашей страны. То есть, приехать в Кишинев и не увезти отсюда футболку с изображением Путина — это просто себя не уважать. К президенту России жители Молдовы испытывают большой пиетет, граничащий с любовью.

И здесь нет ни миллилитра вкусовщины. Мало того, что по всем опросам Путин возглавляет в Молдове рейтинг самых популярных иностранных политиков. В декабре был опубликован еще и очередной "Барометр общественного мнения", в котором респондентам предложили назвать "героя нашего времени" среди исторических фигур всех эпох, а также современников. Выяснилось, что на втором месте в этом зачете находится Владимир Путин. На втором, потому что на первом — основатель Молдовы, Штефан чел Маре.

Кстати, на третьем месте в этом рейтинге Иосиф Виссарионович Сталин, что ясно говорит, какими именно способами жители Молдовы желали бы разобраться с коррупционерами. А дальше следует легендарный Влад Цепеш, он же Дракула, валашский господарь и большой любитель сажать преступников на кол, что тоже символизирует.

Кто в настоящий момент является самым сильным лидером? Италия
© Sputnik /
Опрос: Путин - самый сильный лидер в мире
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Власть много чего может запретить своим гражданам. Но вот попытка запретить то, что народу искренне нравится — это бесполезно. Это даже не мальчик с пальцем, затыкающий плотину в надежде сдержать напор миллионов тонн воды.

Ведь все же понимают, почему в Молдове так популярны Штефан чел Маре и Владимир Путин. Конечно, можно запретить футболки с Путиным, снять с постаментов советские танки-памятники и развесить по всем углам флаги Евросоюза. Но эта недорогая драпировка не может скрыть плачевного положения дел в Молдове, откуда постоянно уезжают ее граждане.

Понятно, что лицо Путина на футболках крайне смущает чиновников, которые ездят туда-сюда по главной улице. Они сейчас торгуют другим ходовым товаром — "борьбой с российским влиянием", и тут эти футболки вообще, не в тему.

Инаугурация президента России В. Путина
© Sputnik / Алексей Никольский
Эксперты: почему Путин в топе доверия у жителей и Молдовы, и Евросоюза

Представляете, приезжают ревизоры в Кишинев, какие-нибудь американские сенаторы, едут на фуршет, а тут — здрасьте. Владимир Владимирович приветливо, со строгим прищуром смотрит из сквера, заглядывая прямо в душу.

И спросят тогда сенаторы у побледневших кишиневских чиновников, мол, вы вообще, отдаете себе отчет или как? И где деньги, отпущенные на героическую борьбу?

Так что теперь цены на футболки с изображением Путина в Кишиневе взлетят, и как бы ни втрое. Еще бы, "ведь настоящий подпольный товар", — как скажет вам шепотом торговец, оглядываясь и вытягивая хрустящий пакет из-под прилавка.

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