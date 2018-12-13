Судьба жильцов дома на Московском проспекте - как они встретят Новый год

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Часть жильцов пострадавшего от взрыва дома на Московском проспекте столицы получила возможность вернуться домой. На очереди – сдача еще десяти квартир на 13 - 17 этажах.

© Sputnik / Nicu Goncear Прокуроры раскрыли причины взрыва в многоэтажке в Кишиневе

К родному очагу возвратились те, чьи квартиры полностью отремонтированы. Правда, еще предстоит обустраивать заново жилища, восстановленные строителями практически с нуля. Пока же жильцы сообщают журналистам, что работы проведены хорошо, однако с досадой констатируют, что пока не проведены электрокоммуникации для ТВ и интернета.

Лифт в подъезде, пострадавшем от взрыва, не действует до сих пор. Продолжается ремонт лестничных клеток.

© Sputnik / Nicu Goncear Эхо взрыва в Кишиневе: что сейчас происходит в многоэтажке на Рышкановке

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв из-за не выключенной конфорки газовой плиты, подключенной к незаконно установленному газовому баллону, произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.