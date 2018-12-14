Артистка из Приднестровья сыграла в мюзикле на Международном форуме в Москве

Фрагмент из рок-оперы, созданной на всероссийском молодежном фестивале "Таврида", представили на Международном форуме добровольцев, проходившем недавно в Москве. Среди участников мюзикла и форума были также молодые приднестровцы.

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В рамках Международного форума добровольцев, состоявшегося недавно в Москве, представили отрывок из рок-оперы "Неравнодушные", которая была поставлена этим летом на всероссийском молодежном фестивале "Таврида". Участники от Приднестровья поделились с корреспондентом Sputnik впечатлениями от форума и от участия в создании мюзикла.

Добровольцы справятся с любыми проблемами

Каменчанка Елена Торговцева стала одной из 150 молодых артистов – актеров, танцоров, музыкантов, певцов, которые были приглашены к участию в рок-опере "Неравнодушные" во время пребывания на фестивале "Таврида" в Крыму летом нынешнего года. Фрагмент из нее они и представили на Международном форуме добровольцев в Москве.

"На "Тавриде", насколько я поняла, постоянно проходят отборы на различные мероприятия – на "Новую волну", к примеру. В этом году был кастинг на мюзикл. Я пришла на него и успешно прошла два отбора – вокальный и танцевальный, и так попала в труппу", - рассказала Елена.

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Торговцева вошла в вокального-танцевальную группу рок-оперы, ребята которой исполняли вторые и эпизодические роли. Мюзикл был посвящен добровольчеству.

"Молодой человек – доброволец, влюбляется в девушку из богатой семьи, которая против избранника своей дочери. Они выдают девушки за парня из своего круга. В конце концов, побеждает любовь, и в этом помогают добровольцы, которые всегда поддержат друг другу, а значит, справятся с любыми проблемами", - описала основной сюжет и смысл постановки Елена.

И после форума вместе

По словам приднестровской участницы, ребятам до последнего не верилось, что они выступят в Москве на такой большой сцене – ЦСКА Арена на столь огромную аудиторию.

"Это было нечто невероятное. Ощущение, что публика чувствует, поддерживает и проникается теми чувствами, которые нас одолевали. Эмоции захлестывали", - поделилась воспоминаниями она.

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Как рассказала Елена, все участники мюзикла до сих пор общаются. Специальный чат, который был создан поначалу для сообщения в репетиционный период, не смолкает – каждый день ребята делятся друг с другом новостями, поздравляют с днем рождения и с новыми профессиональными победами.

"Мы стали одной семьей и не перестаем общаться - кто-то написал песню, кто-то выпустил альбом, кто-то попал в какой-то проект. Хочется поделиться своими новостями, и знаешь, что ребята поймут, поддержат, подскажут как лучше. Разную помощь друг другу оказывают", - отметила Торговцева.

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Международный форум добровольцев стал итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России. Волонтерским опытом делились 15 тысяч участников из более чем 120 стран мира. Участие приднестровцев в форуме в составе "Команды Будущего" (Future Team) стало возможным благодаря приглашению российской стороны.

Как рассказал один из приднестровских гостей форума Евгений Назаренко, за последние несколько лет в России при поддержке государства волонтерство сделало огромный шаг вперед.

"Десятки направлений добровольчества – от социального и экологического до событийного и поискового, миллионы вовлеченных в эту деятельность людей – от школьников до пенсионеров, интересные инициативы и положительные практики сегодняшнего дня", - отметил он.

По словам Назаренко, форум подарил не только положительные эмоции и новые контакты, но и опыт.

"Я еще раз смог убедиться, как востребовано волонтерство для общества, как важна государственная поддержка добровольческих начинаний, что результата достигают лишь те волонтерские организации, которые работают сообща, что для консолидации добровольцев необходимы современные ресурсные центры, где сами волонтеры могут получить консультации", - резюмировал он.