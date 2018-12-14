11:46 14 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.27
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Праздничный концерт ко Дню молодежи.

Артистка из Приднестровья сыграла в мюзикле на Международном форуме в Москве

Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0

Фрагмент из рок-оперы, созданной на всероссийском молодежном фестивале "Таврида", представили на Международном форуме добровольцев, проходившем недавно в Москве. Среди участников мюзикла и форума были также молодые приднестровцы.

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В рамках Международного форума добровольцев, состоявшегося недавно в Москве, представили отрывок из рок-оперы "Неравнодушные", которая была поставлена этим летом на всероссийском молодежном фестивале "Таврида". Участники от Приднестровья поделились с корреспондентом Sputnik впечатлениями от форума и от участия в создании мюзикла.

Добровольцы справятся с любыми проблемами

Каменчанка Елена Торговцева стала одной из 150 молодых артистов – актеров, танцоров, музыкантов, певцов, которые были приглашены к участию в рок-опере "Неравнодушные" во время пребывания на фестивале "Таврида" в Крыму летом нынешнего года. Фрагмент из нее они и представили на Международном форуме добровольцев в Москве.

"На "Тавриде", насколько я поняла, постоянно проходят отборы на различные мероприятия – на "Новую волну", к примеру. В этом году был кастинг на мюзикл. Я пришла на него и успешно прошла два отбора – вокальный и танцевальный, и так попала в труппу", - рассказала Елена.

Тирасполь, архивное фото.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Тирасполе еще такого не было: в центре города открыли необычное заведение

Торговцева вошла в вокального-танцевальную группу рок-оперы, ребята которой исполняли вторые и эпизодические роли. Мюзикл был посвящен добровольчеству.

"Молодой человек – доброволец, влюбляется в девушку из богатой семьи, которая против избранника своей дочери. Они выдают девушки за парня из своего круга. В конце концов, побеждает любовь, и в этом помогают добровольцы, которые всегда поддержат друг другу, а значит, справятся с любыми проблемами", - описала основной сюжет и смысл постановки Елена.

И после форума вместе

По словам приднестровской участницы, ребятам до последнего не верилось, что они выступят в Москве на такой большой сцене – ЦСКА Арена на столь огромную аудиторию.  

"Это было нечто невероятное. Ощущение, что публика чувствует, поддерживает и проникается теми чувствами, которые нас одолевали. Эмоции захлестывали", - поделилась воспоминаниями она.

Студенты готовятся к экзаменам на скамейке в парке - Кишинев, центр.
© Sputnik / Валерий Шустов
В Приднестровье появились новые стипендиаты мэра города Москвы

Как рассказала Елена, все участники мюзикла до сих пор общаются. Специальный чат, который был создан поначалу для сообщения в репетиционный период, не смолкает – каждый день ребята делятся друг с другом новостями, поздравляют с днем рождения и с новыми профессиональными победами.

"Мы стали одной семьей и не перестаем общаться - кто-то написал песню, кто-то выпустил альбом, кто-то попал в какой-то проект. Хочется поделиться своими новостями, и знаешь, что ребята поймут, поддержат, подскажут как лучше. Разную помощь друг другу оказывают", - отметила Торговцева.

Команда будущего на Международном форуме добровольцев
Днестр
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Тирасполе спустили по реке Днестр "кораблики надежды"

Международный форум добровольцев стал итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России. Волонтерским опытом делились 15 тысяч участников из более чем 120 стран мира. Участие приднестровцев в форуме в составе "Команды Будущего" (Future Team) стало возможным благодаря приглашению российской стороны.

Как рассказал один из приднестровских гостей форума Евгений Назаренко, за последние несколько лет в России при поддержке государства волонтерство сделало огромный шаг вперед.

"Десятки направлений добровольчества – от социального и экологического до событийного и поискового, миллионы вовлеченных в эту деятельность людей – от школьников до пенсионеров, интересные инициативы и положительные практики сегодняшнего дня", - отметил он.

По словам Назаренко, форум подарил не только положительные эмоции и новые контакты, но и опыт.

"Я еще раз смог убедиться, как востребовано волонтерство для общества, как важна государственная поддержка добровольческих начинаний, что результата достигают лишь те волонтерские организации, которые работают сообща, что для консолидации добровольцев необходимы современные ресурсные центры, где сами волонтеры могут получить консультации", - резюмировал он.

По теме

Российские артисты: спасибо Молдове за прекрасный фестиваль
Теги:
волонтеры, добровольцы, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу
Лопата музыкальный инструмент
Музыкант-самоучка стал виртуозом игры на лопате - видео
МИА Россия сегодня 5 лет.
"Россия сегодня" - 5 лет успешной работы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться