Куда обратиться лицам с ограниченными возможностями, если их унижают

По этому номеру могут обратиться лица с ограниченными возможностями, если им нужна помощь.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Вот уже почти два года в Молдове действует горячая линия для лиц с ограниченными возможностями – 080010808.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе водитель троллейбуса наплевал на инвалида и угрожал пассажиру

По этому телефону могут обратиться представители этой категории граждан, если к ним проявляют различные формы дискриминации, в том числе моральное и физическое насилие, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Проанализировав статистику звонков и причины обращений, специалисты сделали вывод, что чаще всего на горячую линию обращались те, кого принуждали к незаконному труду, над кем издевались морально и физически, оставляли без присмотра, попирали право на охрану здоровья и труд.

Информацию подобного рода сотрудники горячей линии переадресовывают юристам, правозащитникам, психологам и органам правопорядка.

С января 2017 года на упомянутый номер позвонили 3014 раз со всей Молдовы. Оказалось, что женщины с ограниченными возможностями подвергаются унижению, чаще, чем мужчины с теми же проблемами здоровья.

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