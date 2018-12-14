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За рулем

Для молдавских водителей с 14 декабря наступили суровые времена

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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В Молдове нерадивых водителей стали наказывать чаще.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Согласно новым поправкам в Кодекс о правонарушениях, участие в неавторизованных колоннах автодвижения, создающих трудности другим участникам трафика, будет наказываться штрафом от двух тысяч 250 до трех тысяч леев и тремя штрафными пунктами. 

Дорожные знаки, архивное фото.
© Sputnik / Александр Кряжев
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Водители, которые принимали участие в неавторизованных соревнованиях, тренировках, конкурсах на трассах общественного пользования, рискуют заплатить от трех до четырех с половиной тысяч леев и получить пять штрафных пунктов.

Если подобные действия могут привести к ДТП, виновные автолюбители помимо указанной в последнем случае суммы штрафа могут лишиться на полгода права управлять транспортным средством.

За организацию несанкционированных мероприятий на автотрассах грозит штраф от трех тысяч 750 до четырех с половиной тысяч леев штрафа и лишение права на вождение автомобиля в течение года.

Кроме того, 14 декабря вступил в силу закон, который устанавливает единый механизм борьбы с таким феноменом как езда в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель юридического управления Национального инспектората по патрулированию Вячеслав Сырбу рассказал Sputnik, в каких именно ситуациях водительские права будут изыматься или аннулироваться, а также ответил на вопрос о том, как можно сохранить заветное удостоверение для автовладельца.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Free-Photos
Что нужно знать водителям о некоторых поправках в Кодекс о правонарушениях

По словам собеседника, ни один водитель, которого поймали пьяным за рулем, не сможет избежать наказания. Эксперт считает, что лишь в одном случае автовладелец может остаться с удостоверением в кармане.

"Только тогда, когда он не сядет за руль после того, как употребит спиртные напитки", - подчеркнул Сырбу.

Представитель Национального инспектората по патрулированию исключил любые поблажки для тех, кто не прочь сесть за руль в нетрезвом виде. С 14 декабря водителей будут отстранять от управления машиной, если найдется достаточно доказательств, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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Эти водители по требованию сотрудников правоохранительных органов в обязательном порядке должны пройти алкотест, медосмотр и сдать кровь на анализ. Если выяснится, что человек сел за руль в пьяном виде, то закон предусматривает административное или уголовное наказание, но в обоих случаях с лишением права управлять авто на разные сроки.

По словам собеседника, административное наказание применяется в случае, если концентрация спиртного в выдыхаемом воздухе составляет от 0,15 до 0,3 мг/л, и подразумевает лишение прав на срок от шести месяцев до года.

"Максимальное наказание – уголовное, которое предусматривает лишение права управлять транспортным средством и аннулирование водительского удостоверения. Такие меры применяются в случае, если концентрация спиртного в выдыхаемом воздухе превышает 0,3 мг/л", - отметил Сырбу.

Он пояснил, что предварительное изъятие водительского удостоверения предусматривает временный запрет управлять автомобилем до вынесения судебного решения по этому делу.

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Граждане, водительское удостоверение которых признали недействительным, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта суда. Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационую программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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