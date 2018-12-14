Молдавские богачи рискуют получить штрафы

До 25 декабря владельцам роскошных вилл и особняков в Молдове нужно рассчитаться с государством, иначе наказания не избежать.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Срок уплаты налога на имущество истекает 25 декабря 2018 года, сообщает Государственная налоговая служба Молдовы.

Налогом на имущество, который еще называют налогом на роскошь, облагаются физические лица, владеющие жилой недвижимостью и летними домиками (за исключением земельных участков), чья совокупная стоимость оценивается от 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь составляет 120 квадратных метров и больше.

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Налогоплательщиков, идентифицированных по состоянию на 1 ноября 2018 года в качестве субъектов налога на имущество, уведомили о размере выплат через платежные уведомления.

Если налог на имущество не будет уплачен до 25 декабря этого года, тогда за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 0,0329 процента.

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