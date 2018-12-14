Без водительских прав: в Молдове началась "охота" на пьяных водителей

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В ночь на 14 декабря сотрудники Национального инспектората по патрулированию задержали первого после вступления в силу новых правил водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Речь идет о 27-летнем молодом человеке, находившемся за рулем машины Toyota.
"Водитель, заметив патрульную машину, выключил фары машины и стал ехать медленно. Офицеры остановили автомобиль. В ходе беседы с водителем почувствовался запах спиртного. Мужчину попросили пройти алкостест, результат которого показал, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,08 мг/л", - отметили в полиции.
Сотрудники Нацинспектората по патрулированию временно изъяли водительский права у мужчины. Таким образом, он не сможет садиться за руль до решения суда по этому делу. Мужчина рискует остаться без водительских прав и получить от 200 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.
Согласно вступившему в силу закону, граждане, удостоверение которых признали недействительным по решению суда, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта инстанции.
Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационную программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.
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В ночь на 14 декабря патрульные инспекторы остановили еще двоих водителей, который находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.