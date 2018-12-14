Судьба афганского мемориала в Комрате – когда снесут киоск

В Комрате незаконно начали устанавливать киоск в сквере, где расположен мемориал погибших в Афганистане.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik, Нику Гончар. Приостановлены работы по установке торгового киоска в Комрате близ мемориала погибших в Афганистане. Такое решение приняло местное Агентство по техническому надзору.

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Теперь – очередь за муниципальными советниками, которые должны отменить собственное решение о разрешении на возведение этого коммерческого объекта в рекреационной зоне столицы гагаузской автономии, практически в самом центре города.

"Мы просим городских избранников и мэрию довести этот вопрос до конца, чтобы подобных объектов здесь больше не было. Большинство жителей нашего города против строительства этого объекта", - заявил журналистам председатель Союза ветеранов воны в Афганистане Гагаузии, кавалер медали "Meritul Civic" Петр Мавроди.

Он сообщил, что уже обращался в различные органы, в числе которых и власти города, и стройинспекция, и госканцелярия, и даже полиция.

"Мы живем в одном городе и не хотим ни с кем конфликтовать, ходить по судам и так далее. Мы просим отменить решение и выделить экономическому агенту другой равноценный участок, а этот оставить нам для дальнейшего благоустройства", - добавил Мавроди.

Директор агентства по техническому надзору "Юг" Борис Новак сообщил, что застройщик уже найден, ему выдано предписание и запрет на строительство. Также агентство отправило письмо примару Комрата о том, что строительство торговой точки велось с нарушениями.

Законность принятия муниципальным советом Комрата решения о даче разрешения на строительство проверит и госканцелярия.

Как создавали мемориал

Памятник воинам-интернационалистам был открыт в Комрате 19 лет назад. Он стал первым в череде монументов "афганцам" в Молдове. Автором его является известный гагаузский скульптор Афанасий Карачебан.

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Недавно была завершена реконструкция сквера, где стоит монумент — уложена тротуарная плитка, установлены бордюры, скамейки, освещение. Рабочая бригада шла ветеранам навстречу — сделала скидку на оплату своего труда. Своими силами ветераны-афганцы благоустраивают территорию — садят деревья, проводят субботники.

А в прошлом году в Комрате была возведена и открыта часовня в память о погибших в Афганистане. Ее построили в одном из городских парков вблизи мемориала героев Великой Отечественной войны. Строительство часовни велось на спонсорские пожертвования на протяжении шести месяцев.

С инициативой строительства часовни-памятника в честь павших в Aфганскую войну и ныне здравствующих ветеранов выступил Союз ветеранов войны в Афганистане Гагаузии. При строительстве в фундамент часовни была заложена капсула памяти.

Вандализм в действии

Афганский мемориал в Комрате уже становился объектом нападок. Год назад неизвестные разбили ночью светильники и осквернили памятную плиту. На тот момент объект еще не был сдан в эксплуатацию, но это место регулярно становится мишенью для атак вандалов.

"Мы стараемся сделать все, чтобы в сквере, у памятника, было красиво, светло, уютно. А тут получается, что не успели одно сделать, приходится возвращаться обратно. Это, во-первых, неуважение. Эти люди, кто творит такое, не любят свой город, не уважают труд других. Наверное, такое воспитание получают", — сказал тогда корреспонденту Sputnik Петр Мавроди.

Заботиться о живых

В боевых действиях в Афганистане приняли участие 362 жителя Гагаузии, 12 из них погибли.

Сегодня, по словам Петра Мавроди, в Комратском районе проживает около 160 ветеранов Афганской войны, порядка 30 из них — инвалиды первой, второй и третьей групп.

"Во всех лицеях и гимназиях, где учились наши боевые товарищи, погибшие в Афгане, установлены мемориальные доски. Лицеи и гимназии носят имена погибших наших героев", — рассказал Мавроди.

По его словам, самая большая проблема ветеранов-афганцев — это их здоровье.

"В сельской местности ребята не имеют даже денег на приобретение медицинского полиса", — сокрушается собеседник корреспондента Sputnik.

В январе 2018 года ветераны войны в Афганистане из Комрата получили по 500 леев. Ежегодно мэрия Комрата выделяет Союзу ветеранов войны в Афганистане 5 тысяч леев на проведение различных мероприятий.

Турниры памяти героев

Таких событий немало – например, в селе Копчак 18 лет подряд проходит турнир по футболу памяти погибшего воина-интернационалиста Бориса Янакогло. Традиционные организаторы турнира – друг детства и одноклассник Михаила Константин Савельевич Чолак, первый директор Кирсовской гимназии Федор Ильич Сиркели, примария села Копчак и сельское отделение ветеранов Чадыр-Лунгского Союза ветеранов войны в Афганистане в лице Ивана Драгана.

Также в селе Кирсова с 1992 года постоянно проводят спортивный турнир памяти погибшего в Афганистане старшего лейтенанта Михаила Танасогло. Участники состязаются в мини-футболе, стрельбе, настольном теннисе, шашках и шахматах. А с 2009 года, по решению Народного собрания Гагаузии, гимназия в селе Кирсова носит имя Михаила Танасогло.

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Танасогло родился в 1959 году в селе Кирсово Комратского района, окончил среднюю школу, в вооруженные силы СССР был призван в 1976 году. В 1980 году он окончил Сызраньское высшее военное летное училище, через год был отправлен в Афганистан, был командиром вертолета Ми-24, совершил 145 боевых вылетов. Пятнадцатого января 1982 года в ходе проведения Панджшерской операции экипаж старшего лейтенанта Танасогло атаковал базовый лагерь противника у населенного пункта Меймене, провинция Фариаб. На выходе из атаки вертолет получил повреждения от пулеметного огня, упал на склон горы и разбился. Весь экипаж погиб. За мужество и отвагу Михаил Танасогло был награжден орденом Красной Звезды посмертно, похоронен на Родине.

Памятники создают друзья

А летом 2016 года в селе Гайдар в Гагаузии открыли памятник советскому солдату, погибшему при выполнении интернационального долга в Афганистане. Монумент установлен в память о Харлампие Беженаре, погибшем в боях с моджахедами в 1985 году.

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"Харлампий Владимирович Беженарь родился в 1964 году в селе Гайдар Чадыр-Лунгского района. В Республике Афганистан он служил с декабря 1982 года санинструктором. В боях под огнем противника, оказывая медицинскую помощь раненым товарищам, действовал смело и решительно. Первого марта 1985 года при обстреле мятежниками аэропорта Газни был смертельно ранен осколком снаряда", — сообщил Мавроди.

По его словам, за мужество и отвагу Беженарь был посмертно награжден Орденом Красной Звезды. Похоронен воин-интернационалист в родном селе.

"Автором монумента выступил другой "афганец", также уроженец села Гайдар — Георгий Хаджи. Средства на возведение монумента дали некоторые депутаты парламента и депутаты Народного собрания Гагаузии", — рассказал Мавроди.

Он добавил, что всего из села Гайдар в Афганистан были направлены 24 человека, на данный момент здесь проживают 10 ветеранов той войны.