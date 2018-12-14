Миллионы на референдум: сколько потратят в Молдове на проведение плебисцита

В Центризбиркоме рассказали, на что конкретно потратят деньги, выделенные на организацию и проведение республиканского консультативного референдума.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии определились с суммой, необходимой на организацию и проведение республиканского консультативного референдума, который пройдет 24 февраля вместе с выборами в парламент Молдовы.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Выборы в парламент Молдовы: кто займет депутатские кресла

По словам представлявшей проект главы ЦИК Алины Руссу, предусмотренная на организацию и проведение референдума сумма оценивается в 10 миллионов 162,6 тысячи леев. Деньги будут потрачены на закупку электоральных материалов и документов, частности, бюллетеней, протоколов, формуляров и прочего. Из этой же суммы будут покрыты расходы на подготовку персонала к проведению референдума.

Напомним, что выборы в следующем году пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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Также 24 февраля пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: