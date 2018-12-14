Мамонтов назвал самые главные качества для журналистов

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Известный российский медиа-менеджер Владимир Мамонтов во второй раз выступал перед приднестровскими слушателями Школы инновационной журналистики Sputnik, отметив аудиторию как хорошую и неснобистскую. Об этом он сказал на встрече с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т.Г.Шевченко Степаном Берилом, на площадке которого проходят все подобные лекции.
Главное – интерес к жизни
По мнению гостя, самое главное качество для любого человека, и в частности для журналиста, - это любознательность и интерес к жизни.
"Все остальное воспитывается и тренируется. И все, что я рассказывал, служит целью форматировать их как живых людей, чтобы молодые люди были широкомыслящими, яркими", - объяснил Мамонтов.
Проникнуть в суть происходящего
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Sputnik / Miroslav Rotari
Ректор ПГУ Степан Берил поблагодарил гостя за проведение актуальной лекции.
"Важен ваш взгляд на суть происходящего, на природу вещей. Есть ведь не только знания, есть и то, что вас сделало человеком, способным проникнуть вглубь, увидеть, что является подлинной причиной, рассказать об этом доступно", - отметил ректор.
Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.