Мамонтов назвал самые главные качества для журналистов

Известный медиаменеджер поделился своими впечатлениями от общения со слушателями Школы инновационной журналистики Sputnik в Приднестровье с ректором Приднестровского госуниверситета, на площадке которого и проходят лекции.

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Известный российский медиа-менеджер Владимир Мамонтов во второй раз выступал перед приднестровскими слушателями Школы инновационной журналистики Sputnik, отметив аудиторию как хорошую и неснобистскую. Об этом он сказал на встрече с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т.Г.Шевченко Степаном Берилом, на площадке которого проходят все подобные лекции.

© Sputnik / Irina Leahova Каким видит будущее журналистики известный медиа-менеджер Владимир Мамонтов

Главное – интерес к жизни

По мнению гостя, самое главное качество для любого человека, и в частности для журналиста, - это любознательность и интерес к жизни.

"Все остальное воспитывается и тренируется. И все, что я рассказывал, служит целью форматировать их как живых людей, чтобы молодые люди были широкомыслящими, яркими", - объяснил Мамонтов.

Проникнуть в суть происходящего © Sputnik / Miroslav Rotari Мамонтов: как понять, что СМИ вам лгут

Ректор ПГУ Степан Берил поблагодарил гостя за проведение актуальной лекции.

"Важен ваш взгляд на суть происходящего, на природу вещей. Есть ведь не только знания, есть и то, что вас сделало человеком, способным проникнуть вглубь, увидеть, что является подлинной причиной, рассказать об этом доступно", - отметил ректор.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.