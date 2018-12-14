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Встреча с ректором ПГУ Степаном Берилом

Мамонтов назвал самые главные качества для журналистов

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Известный медиаменеджер поделился своими впечатлениями от общения со слушателями Школы инновационной журналистики Sputnik в Приднестровье с ректором Приднестровского госуниверситета, на площадке которого и проходят лекции.

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Известный российский медиа-менеджер Владимир Мамонтов во второй раз выступал перед приднестровскими слушателями Школы инновационной журналистики Sputnik, отметив аудиторию как хорошую и неснобистскую. Об этом он сказал на встрече с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т.Г.Шевченко Степаном Берилом, на площадке которого проходят все подобные лекции.

Владимир Мамонтов
© Sputnik / Irina Leahova
Каким видит будущее журналистики известный медиа-менеджер Владимир Мамонтов

Главное – интерес к жизни

По мнению гостя, самое главное качество для любого человека, и в частности для журналиста, - это любознательность и интерес к жизни.

"Все остальное воспитывается и тренируется. И все, что я рассказывал, служит целью форматировать их как живых людей, чтобы молодые люди были широкомыслящими, яркими", - объяснил Мамонтов.

Проникнуть в суть происходящего
Владимир Мамонтов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ректор ПГУ Степан Берил поблагодарил гостя за проведение актуальной лекции.

"Важен ваш взгляд на суть происходящего, на природу вещей. Есть ведь не только знания, есть и то, что вас сделало человеком, способным проникнуть вглубь, увидеть, что является подлинной причиной, рассказать об этом доступно", - отметил ректор.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

Теги:
Владимир Мамонтов, Школа инновационной журналистики Sputnik, Школа инновационной журналистики Sputnik, "Школа инновационной журналистики Sputnik", Приднестровье
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