По каким проблемам Тирасполь инициировал диалог с Кишиневом

В офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе по инициативе приднестровской стороны состоялось заседание профильных специалистов по экономике.

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская сторона обратилась с просьбой продолжить экологический проект по вывозу из региона отработанных батареек, а также инициировала урегулирование вопросов экспорта лома черных и цветных металлов в целом. Эти темы обсуждались в ходе заседания экспертных групп в рамках переговоров по приднестровскому урегулированию в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.

"На заседании обсуждался широкий перечень вопросов, которые беспокоят обе стороны. Акцент сделан на интересы экономических агентов и населения. Особое внимание уделили проблеме импорта различных категорий грузов в Приднестровье", - отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.

Также были затронуты темы, связанные с экспортно-импортной и производственной деятельностью конкретных предприятий и соответствующими действиями по оптимизации условий их функционирования.

Стороны договорились приложить усилия для скорейшего согласования протокольного решения о сотрудничестве в области снятия технических барьеров, аккредитации, стандартизации и метрологии.