Двое журналистов Sputnik Молдова награждены Департаментом войск карабинеров

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Двое журналистов информационного агентства и радио Sputnik Молдова Гутиера Продан и Андрей Порубин отмечены Департаментом войск карабинеров медалью "За сотрудничество". Соответствующий указ подписал начальник генштаба войск карабинеров, полковник Михаил Чубачук.
Медали вручены журналистам Sputnik за "ключевой вклад в продвижение позитивного имиджа войск карабинеров в обществе, укрепление межведомственного и профессионального сотрудничества на национальном уровне".
- Medalie pentru cooperare© Sputnik / Miroslav Rotari
- Награждение журналиста Sputnik Андрея Порубина© Photo : Departamentul Trupelor de Carabinieri
- Награждение журналистки Sputnik Гутиеры Продан© Photo : Departamentul Trupelor de Carabinieri
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