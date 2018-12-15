Какое порно предпочитают молдаванки - неожиданные откровения

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Интернет ресурс Pornhub не нуждается в рекламе — он является крупнейшим хранилищем "клубнички" на любой вкус и цвет.

По статистике, опубликованной сайтом, в 2018 году ресурс зарегистрировал 33,5 миллиарда посещений. То есть, в среднем на сайте ежедневно бывает 92 миллиона человек. Только представьте себе: если сложить население Канады, Польши и Австралии, то получится примерно эта цифра.

Казалось бы, куда там маленькой Молдове до гигантов "большого секса". Но про нашу страну здесь тоже есть интересные факты. Например, Молдова относится к числу стран, где женщины чаще мужчин посещают этот порносайт. Данные портала указывают на то, что наиболее популярным разделом у жительницы Молдовы (по запросам) является "хентай". Хоть какое-то разнообразие на самом деле. Согласно прошлогодним данным, наиболее популярным предметом поисков стала "крупная пятая точка" (это если высказаться помягче).

Предпочитают молдавские посетительницы и "женскую категорию". Тут наши соотечественницы не оригинальны в выборе. Еще один факт: продолжительность сеанса просмотра у пользователей из Молдовы увеличилась в 2018 году на 40 секунд. В прошлые годы любители клубнички "залипали" у мониторов и экранов на 7 минут и 30 секунд.

Не зря говорят, что Молдова уверенно демонстрирует показатели отличного обеспечения населения интернетом и его высокой скоростью. К сожалению, статистика поиска философских трудов или учебников по высшей математике пока не констатирует столь стремительного роста. Возможно, все еще впереди.

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