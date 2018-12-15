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Сельский дом, архивное фото.

В селах Молдовы переходят на правильное самоуправление

© Sputnik / Александр Димитров
Общество
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Примэрия коммуны Фундурий Векь Глодянского района полна планов на улучшение жизни своего населенного пункта.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В селе Фундурий Векь Глодянского района был создан клуб местных активистов и советников, перед участниками которого поставлена задача выявлять наиболее актуальные проблемы родного населенного пункта и разрабатывать пути их решения.

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На заседания клуба приглашают всех желающих, чтобы проводить публичные дебаты по актуальным вопросам. Также сельчане получают полную информацию о том, как их идея включаются в общую программу работы.

В Фундурий Векь реализуется проект "Гражданин – в первую очередь" (Cetateanul în primul rind) при финансовой поддержке посольства Швеции в Молдове и структурой ООН – UN WOMEN (ООН-женщины). В рамках этого сотрудничества была отремонтирована трасса Фундурий Векь-Стурзовка.

Ремонт главной трассы

"Это была серьезная проблема. Наше село – в 18 километрах от Бельц, куда многие ездят на работу. По упомянутой дороге им каждый день минимум дважды приходится перемещаться до трассы Бельцы-Глодяны. А все 3,6 километра дороги Фундурий Векь-Стурзовка уже давно пришли в негодность", - рассказала корреспонденту Sputnik Эмилия Виеру, примар коммуны Фундурий Векь.

Заснеженная дорога
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По ее словам, общая стоимость ремонта этой дорожной артерии – 19 миллионов леев. Из местного бюджета выделили 6,5 миллиона леев. На эти деньги осенью 2018 года заасфальтировали первую половину трассы. А за 2,2 миллиона лев привели в порядок трассу на территории села и провели новое освещение центральной части населенного пункта за 285 тысяч леев.

"Также мы сейчас изыскиваем средства на ремонт здания местного детского сада, чтобы открыть новые три группы, чтобы все малыши дошкольного возраста в нашем населенном пункте могли заниматься с воспитателями в родном селе. Потому что сегодня такая возможность есть только у половины из них. Кроме того, мы планируем расширить спектр социальных услуг местного центра Armonie", - рассказала Виеру.

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Теги:
ремонт, десткий сад, дороги
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