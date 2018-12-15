Железные дороги Молдовы – долги по зарплате и новый Кодекс

В отраслевых профсоюзах надеются, что долги по зарплатам работников железнодорожной сферы Молдовы будут погашены в январе 2019 года.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik, Федор Ларионов. Задолженности по заработной плате работникам госпредприятия "Железная дорога Молдовы" будут полностью выплачены к середине января 2019 года, объявил председатель Федерации профсоюза железнодорожников РМ Ион Запорожан на заседании совета возглавляемой им организации.

© Sputnik / Владимир Смирнов Новый плацкарт в российских поездах появится в начале 2019 года

Кадров не хватает

Ранее Запорожан, которого цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, сообщил: этот долг, без учета социальных выплат, составляет свыше 143 миллионов леев.

"Мы надеемся, что власти сдержат свое слово, и работники "Железной дороги Молдовы" получат свои деньги в начале следующего года. К сожалению, за последние четыре года, из-за низкой заработной платы, более четырех тысяч сотрудников покинули предприятие. Теперь в отрасли трудится всего порядка семи тысяч человек, средняя зарплата которых составляет 4,5 тысячи леев", — сказал Запорожан.

Судьба нового Кодекса о железнодорожном транспорте

Он подчеркнул, что из-за планируемого к принятию нового Кодекса о железнодорожном транспорте, в 2019 году отрасль может пройти сложный процесс реформирования. В данный момент документ обсуждают в рамках публичных дебатов.

© Sputnik / Miroslav Rotari В проекте: билеты на поезда в Молдове подешевеют наполовину

Профсоюзный лидер выразил надежду, что реформа не затронет интересы и права трудящихся в железнодорожной отрасли людей и будет способствовать развитию этой сферы.

Проект нового Кодекса железнодорожного транспорта подготовило министерство экономики и инфраструктуры. После реструктуризации "Железной дороги Молдовы" и вступления в силу нового Кодекса правительство будет вынуждено частично финансировать содержание и реконструкцию отраслевой инфраструктуры и субсидировать операторов железнодорожного пассажирского транспорта.

Проект нового Кодекса предполагает, что инфраструктура будет принадлежать государству, а тяговые, пассажирские и грузовые железнодорожные услуги будут оказывать несколько частных операторов.

Авторы проекта утверждают, что принятие нового Кодекса железнодорожного транспорта обуславливается Соглашением об ассоциации с Европейским союзом.

© Sputnik / Osmatesco Кондураке: как будут ходить поезда через Украину при военном положении

По информации Минэкономики РМ, содержание некоторых услуг и активов, которые не имеют отношения к деятельности железнодорожного транспорта, приносят ежегодные убытки в размере около 100-200 миллионов леев.

Ценовая политика

Как сообщил в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова заместитель генерального директора по коммерческой части ГП "Железная дорога Молдовы" Григорий Кондураке, предприятие планирует понизить цены на билеты на 40-50%.

По словам Кондураке, высокая стоимость билетов на международные направления связана с дорогим обслуживанием железнодорожной инфраструктуры.

"Стоимость билета формируется из трех компонентов. Формирование цены осуществляется по правилам соглашения межправительственной "Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД)". Это означает, что в зависимости от территории, по которой проезжает поезд, каждая страна имеет свою составляющую. Из 1400 леев, которые вы заплатите за плацкартное место, приблизительно 20% получит Молдова, 45-50% получит Украина, остальное - РФ. В зависимости от количества километров прохождения", - заявил Кондураке.

Представитель МЖД отметил, что доля перевозок пассажиров в поездах дальнего следования значительно сократилась. К примеру, поезда, которые курсируют в Российскую Федерацию, загружены только на 50 - 56%. По мнению Кондураке, авиакомпании в настоящее время составляют главную конкуренцию для железнодорожного транспорта.

"У нас порядка тысячи километров железных дорог, которые нужно содержать. Это - большие вложения. Так как наблюдается драматическое падение пассажирских перевозок во все страны, рассматривается понижение цен на билеты на 40 - 50 %, чтобы повысить пассажиропоток", - отметил Кондураке.

Отметим, в настоящее время стоимость билета в вагоне купе до Москвы составляет 2000 леев, в Бухарест - 600 леев. В то же время добраться на самолете в РФ можно за 60-100 евро, в Бухарест на автобусе – за 250 леев.