Хватит гастарбайтерствовать: репатриация по-молдавски – вопреки всему

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik, Федор Ларионов. Несмотря на то, что в Молдове положение дел лучше не становятся, в страну все же возвращаются некоторые ее жители, долгие годы зарабатывавшие за рубежом. Например, в 2018 году в Криулянский район вернулся 21 человек, что на пять человек больше, чем в 2017-м.

© Sputnik / Alexander Natruskin Соотечественники, работающие в России, хотят стабильности в Молдове

Ситуация в микроформате

Мотивы здесь, конечно, разные – необходимость воссоединения семей, стремление лучше заботиться об оставленных дома детях и престарелых родителях.

Чтобы таких сограждан было как можно больше, им, конечно же, нужно обеспечить достойные условия жизни и труда. Для этого между Криулянским райсоветом, агентством занятости населения и территориальным ведомством Национальной компании медстрахования подписан меморандум для обеспечения необходимых норм существования на родине. Из числа вернувшихся в 2018 году работу уже получили 15 человек.

Ситуация в макроформате

Но, увы, пока что подобные начинания – лишь исключение из правил. Потому что граждане Молдовы, покинувшие родину, продолжают в большинстве своем работать там, где лучше платят, учитывая то, что в РМ, с точки зрения больших чисел, не платят никак. И объем денежных переводов домой, оставшимся в стране членам семей, свидетельствует о том, что ситуация еще долго сохранится на прежнем уровне.

© Sputnik / Alexander Natruskin Корсун: разобщенность – это часть нашего менталитета

С января по октябрь текущего года граждане Молдовы переслали домой один миллиард 67 миллионов долларов, а это превышает показатели 2017-го примерно на восемь процентов. Однако за второй месяц осени наши соотечественники перевели порядка 111 миллионов долларов, что на 4,5% меньше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Откуда в Молдову поступают деньги

Россия остается лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы в республику.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации с долей в 25,2% из общего числа переводов", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Сумма переводов из РФ превысила 28 миллионов долларов.

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В тройку лидеров также вошли Израиль и Италия, откуда в республику перевели 16,9 миллиона долларов и 12,4 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило около восьми миллионов долларов. Пятерку замыкает Германия, из которой переслали семь с половиной миллионов долларов.

Россия – в приоритете

О причинах миграции жителей Молдовы в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал социолог Василий Кантаржи.

"Классически трудовая миграция основана на различиях в экономическом развитии, которые делят между собой трудовую рабочую силу. Во-первых, основные причины, побуждающие мигрантов уехать в другую страну, находятся в стране их проживания. Мы спрашиваем мигрантов почему они уехали, и слышим, что у них не было рабочего места, либо им мало платили", — отметил собеседник.

Одной из наиболее популярных стран среди молдавских мигрантов является Российская Федерация. Социолог также рассказал, на какие критерии обращают внимание жители Молдовы, выбирая будущую страну проживания или работы.

"Еще одна проблема — регулирование миграции между страной исхода и страной, куда выезжает мигрант. Это характерно для такого направления как Российская Федерация, так как с ней у нас никогда не было визового режима. С Россией у нас есть культурная схожесть, язык. Мигранты ведь, при прочих равных условиях, выбирают те страны, которые им ближе, в том числе по знанию языка", — подчеркнул Василий Кантаржи.

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