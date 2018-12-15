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Поезд прибывает в Кишинев, архивное фото.

Рейс на выживание: когда в молдавских поездах создадут европейский комфорт

© Photo: Căile Ferate ale Moldovei
Общество
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Заместитель генерального директора по коммерческой части ГП "Железная дорога Молдовы" Григорий Кондураке рассказал, когда пассажиры молдавских поездов дальнего следования будут ездить в цивилизованных условиях.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik, Андрей Петрик. Романтика железнодорожных поездок знакома многим с далекого детства. Эти воспоминания не отнять, их не стереть из памяти, они нет-нет, да и бередят душу приятно нахлынувшими эмоциями, о том времени, когда семья была больше, когда живы были многочисленные родственники, которых с особым волнением встречали на главном перроне страны – в Кишиневе. Встречали, а потом провожали, ощущая какое-то особое, щемящее в груди чувство.

Этот, свойственный только железной дороге запах, сложно забыть. Как невозможно запамятовать и поездки на верхней полке, открывающиеся с нее виды и панорамы доселе неизведанных тебе земель. Сегодня кажется, что и чай, который разносили в легендарных металлических подстаканниках, был самым вкусным в мире.

Локомотив РЖД, архивное фото
© Sputnik / Владимир Смирнов
Плацкартные вагоны в поездах будут выглядеть иначе

Все это навсегда осталось в наших воспоминаниях. Им как бы вторит цитата, произнесенная в одном из советских фильмов: "Железная дорога – это точность, комфорт, порядок". Однако время идет, а условия путешествий в поездах не то, что не улучшаются, а зачастую становятся испытанием для тех, кто решил отправиться в вояж под стук железных колес.

Комфорт нам только снится

Конечно, сегодня сложно рассчитывать на те условия перевозки пассажиров, которые были ранее, когда железная дорога была всесоюзным гигантом, одним из мощнейших предприятий огромной и единой страны. Невозможно упрекнуть молдавскую железную дорогу и в том, что "комфорт нам только снится" в нынешнем финансовом положении, как говорится, не до жиру, быть бы живу.   

Однако в некоторых составах условия поездок, что называется, становятся настоящим испытанием. Иностранцу, привыкшему к западному стилю жизни, к комфортности отелей и транспортных средств, в наших поездах может стать сильно не по себе. Особенно, как утверждают пассажиры, это может произойти в "легендарном" 341-м поезде. Очевидцы заявляют, что многие вагоны по уровню изношенности просто поражают, а о сколь-либо ощутимом комфорте и говорить не приходится.

Григорий Кондураке.
© Sputnik / Osmatesco
Кондураке: как будут ходить поезда через Украину при военном положении

Поезда из прошлого, следующие в будущее

Есть ли шанс на то, что условия проезда в молдавских железнодорожных составах улучшатся, а пассажиры получат долгожданный комфорт? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал заместитель генерального директора по коммерческой части ГП "Железная дорога Молдовы" Григорий Кондураке.

Собеседник назвал состояние подвижного состава молдавских железных дорог удовлетворительным, однако отметил, что большинство вагонов, следующих на дальние направления, произведены в конце 70-х, начале 80- х годов прошлого столетия.

"Вагоны, используемые в составах дальнего следования, проходят плановый ремонт два раза в год. Однако достались нам эти пассажирские вагоны из далекого прошлого – они были произведены в 70-80-х годах прошлого столетия. Правда есть и несколько более "новых" вагонов, произведенных в 1990-м году", - отметил Кондураке.  

По словам собеседника, советские вагоны служат молдавским пассажирам от 40 лет и более. Как отметил Кондураке, руководство молдавской железной дороги крайне озабочено этой проблемой, однако пока единственное, что удалось частично обновить в молдавских составах дальнего следования, – это локомотивы.

"Мы стремимся к созданию максимально комфортных условий для наших пассажиров. Сейчас руководство предприятия рассматривает возможность заключения договоренностей и контрактов с коллегами из Белоруссии и Российской Федерации. Мы запросили информацию о ценах на проведение капитального ремонта имеющихся у нас в распоряжении вагонов. Несколько вагонов уже удалось отремонтировать, оснастить их системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и рядом других удобств. Такие меры позволят придать новую жизнь железнодорожному транспорту в Молдове", - подчеркнул собеседник.

Кишиневский жд вокзал. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В проекте: билеты на поезда в Молдове подешевеют наполовину

Как уточнил Кондураке, полное обновление подвижного состава железной дороги – крайне дорогое удовольствие. Однако переговоры с коллегами из СНГ руководства "Железной дороги Молдовы" не прекращаются, на предприятии надеются, что вскоре удастся начать концептуальную модернизацию вагонов, главным критерием в которой станет создание максимального комфорта для пассажиров.  

Вагоны XXI века

На недавно прошедшей в Москве выставке железнодорожного транспорта был представлен концепт новых плацкартных вагонов, которые будут запускаться на линии уже в начале 2019 года. Предполагается, что новые вагоны будут курсировать по маршруту Москва-Казань.

Разработчики отмечают, что во всех плацкартных вагонах появятся мелочи, которые сделают поездку комфортнее: зарядки для телефона, шторы для каждого места, столики на верхних полках. Стоимость билета в таком вагоне будет не выше той, которая установлена сейчас в среднем для поездок в плацкарте по России.

Нам в Молдове, такой комфорт, конечно, пока только снится. Однако, как говорится, надеяться никто не запрещает. И кто знает, может и в наших поездах через несколько лет люди вновь ощутят ту самую, запомнившуюся с детства поездную "точность, комфорт и порядок".

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