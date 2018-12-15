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Цыганское застолье в городе Сороки, архивное фото.

Признание цыганского "барона": почему ромы до сих пор воруют невест в Молдове

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (343)
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Лидер всех ромов Молдовы Артур Черарь рассказал корреспонденту Sputnik о том, почему женихи до сих пор не отказываются от традиции похищения своих суженых.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik, Нику Гончар.  Простор и воля, необъятная душа и по-хорошему свободная жизнь, не обремененная бытовыми и повседневными пустяками, – именно так в классическом понимании, основанном на литературных произведениях, многие рисуют себе картину жизни ромов, которые, к счастью, проживают и на территории нашей республики.

Конечно, той романтики кибиток и костров, раздолья кочевой жизни в подернутом на заре туманом поле, многоголосья песен и пестрого, удивительно разноцветного во вскинутых юбках цыганок танца, давно уже не увидишь.

Михай Волонтир в роли кузнеца Будулая в фильме Цыган
© Sputnik / Владимир Родионов
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К сожалению, условия жизни XXI века внесли свои коррективы в жизнь ромов Молдовы. Колорит их быта можно увидеть лишь компактно, к примеру, на знаменитой цыганской горке в Сороках. Туристов, приезжающих в Молдову из-за рубежа, явно поражают дома, построенные ромами в этом районе города. Причудливые элементы декора, вскинутые в небо шпили и купола этих зданий не могут не напомнить случайному путнику, заглянувшему на цыганскую горку, о том, что жить скучно этот народ просто не умеет.     

Табор в небо уже не уходит

Вряд ли сегодня увидишь цыган, которые держат собственных коней, сложно заподозрить ромов и в том, что они, как в фильме "Табор уходит в небо", воруют лошадей. Это все осталось лишь на уровне рассказов Максима Горького и легендарной картины Эмиля Лотяну.

Актриса Светлана Тома в фильме Эмиля Лотяну Табор уходит в небо
© Sputnik / Тимофеев
Актриса Светлана Тома в фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо"

Нет и той, настоящей романтики цыганского сватовства, отображенного на кадрах культовой картины, когда Лойко Зобар, сыгранный Григорием Григориу, сватался к красавице Раде, чью роль блистательно исполнила Светлана Тома.

Спрячь за высоким забором девчонку…

Однако не менее романтичные традиции, чем веком ранее, цыгане сохранили по сей день. Невероятно, но факт - до сих пор влюбленные юноши воруют своих невест, а происходит это все, как в самых захватывающих приключенческих фильмах. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik лидер всех ромов Молдовы Артур Черарь.

"Сегодня молодые цыгане воруют молодых 18-летних невест. А знаете почему это происходит? Дело в том, что некоторые женихи финансово непрочно стоят на ногах. Соответственно, отцы невест не хотят отдавать замуж своих дочерей, предвидя дальнейшую неустроенность их жизни. Но любви неизвестен сухой язык денежных знаков. Влюбленные заранее договариваются друг с другом о так называемом похищении, - составляющей преступления здесь нет, - поскольку все происходит по взаимному согласию", - рассказал Черарь.

На самом деле, по словам барона, вопрос о замужестве решается на "цыганском суде", где отец публично спрашивает дочь, хочет ли она выйти замуж за этого человека. По словам Чераря, принципиальным здесь является вопрос: по своей воле невеста выходит замуж или нет? Если она вышла замуж против собственного на то желания и присутствовал факт ее похищения без предварительного согласия, в таком случае этот "суд" выносит соответствующее решение.

Конечно, эта традиция ромов Молдовы некоторых может удивить, а иных заставить завидовать таким пылким отношениям, складывающимся между молодыми людьми. Однако надо понимать, что мерилом таких отчаянных поступков, как похищение невесты, является одна лишь любовь. 

Как снимали "Табор уходит в небо": фильм мог стать пятисерийным>>>

В свое время Герцен писал: " Любовь – высокое слово, гармония создания требует ее, без нее нет жизни и не может быть". Видимо, отчасти подсознательно, руководствуясь и этой мудростью, многие молдавские ромы по сей день "воруют" своих суженых. 

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Тема:
Узнай Молдову! (343)

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