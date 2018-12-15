Гороскоп 2019 для мужчин: что готовит год Желтой Свиньи

Грядущий 2019 год будет насыщен событиями и переменами, заявляют астрологи. Всем мужчинам, вне зависимости от знаков Зодиака следует помнить о поговорке – без труда не вытянешь и рыбку без труда. Удача будет на стороне тех, кто прилагает максимум усилий при достижении своих целей.

Овен

Представителям этого знака в наступающем году часто придется доказывать окружающим свою правоту. В какой-то момент им покажется, что даже близкие друзья и родственники не понимают их хода мыслей. На самом деле, все опасения напрасны. Просто Овнам надо сбавить обороты и ослабить хватку. Только в этом случае они поймут, что обстоятельства складываются исключительно в их пользу. Первым признаком того, что все идет хорошо - станут растущие доходы. Овны-бизнесмены увеличат прибыль. Остальных ждет прибавка к зарплате.

Телец

Все заботы в наступающем году будут только о близких людях. Семейные Тельцы проведут как никогда много времени с детьми и женой. Звезды советуют всем вместе отправиться в необычное путешествие. Впечатлений и приключений будет так много, что вспоминании хватит на много лет вперед. К середине лета представителей этого знака Зодиака ждет непростой выбор. Некоторые будут вынуждены сменить жилье. Другие – выбрать новое учебное заведение для ребенка. Главное в непростой ситуации опираться на здравый смысл, а не на эмоции. Только взвешенные и продуманные решения будут правильными.

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Близнецы

Мужчины-Близнецы будут метаться из стороны в сторону. Все колебания отнюдь не связаны с профессиональной сферой. В этом плане у Близнецов все будет складываться как нельзя лучше. Настоящая буря эмоций ждет на любовном фронте. Женатые представители этого знака Зодиака позволят себе пуститься себе во все тяжкие, что приведет к громким ссорам, а затем и к примирениям. Холостые Близнецы продолжат вечный поиск единственной и неповторимой. Уже к сентябрю некоторые из них встретят свои идеал. Однако выстроить отношения с избранницей будет непросто. Она тоже будет показывать свой характер и изрядно помотает нервы.

Рак

Все перемены зависят только от Вас самих. Те Раки, которые будут топтаться на месте, так и не сдвинутся с мертвой точки весь 2019-й год. Надеяться на то, что трудные ситуации решатся сами собой, не стоит. Есть риск увязнуть в болоте из проблем, безденежья и скуки. Только решительность поможет вырваться из замкнутого круга. К началу лета мужчины-Раки почувствуют, что им нужна поддержка. Сначала они будут искать ее среди друзей, но быстро поймут, что без мудрого совета любимой женщины им не справиться с непростой ситуацией. Для поднятия духа звезды советуют заняться спортом и пешими прогулками. Это позволит навести порядок в голове.

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Лев

Представители этого знака Зодиака в 2019-м сорвут бурные овации. Их ждет успех в делах и личной жизни. Львы будут из кожи вон лезть, чтобы их старания не остались незамеченными. Похвала коллег и домашних подстегнет их на новые подвиги. В год Желтой Свиньи Львам удастся прилично заработать. Некоторые получат финансовое поощрение от начальства. Деньги не будут лишними. В наступающем году мужчины-Львы задумают грандиозный проект. Он может быть связан с открытием бизнеса или покупкой новой машины. Планы будут витать в воздухе около года. Однако их финансовая основа будет заложена в 2019-м.

Дева

Грядущий 2019 год начнется с прекрасных ощущений. Мужчины-Девы будут чувствовать себя любимыми и востребованными в профессиональном плане. Весной ожидаются судьбоносные встречи. В это время главное не упустить момент. Человек, который в наступающем году может перевернуть жизнь мужчин-Дев, появится неожиданно. Представители этого знака Зодиака не сразу разглядят в нем важную персону. В год Желтой Собаки стоит обратить внимание на здоровье. Серьезных проблем хозяйка года не сулит, однако советует прислушаться к своему организму и вовремя принять необходимые меры. Иначе последствия могут быть пренеприятными.

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Весы

Дела амурные будут на первом плане. Одинокие мужчины-Весы наконец-то решат покончить с холостяцкой жизнью. Многие из них пойдут под венец. Брак, заключенный в 2019-м году станет крепким и долгим. Единственное от чего предостерегают звезды - не женитесь по расчету. Хозяйка года не любит фальши. Это касается и тех Весов, которые занимаются бизнесом. Отношения с партнерами в 2019-м следует выстраивать корректно и честно. Иначе могут возникнуть недоразумения, которые приведут к финансовым потерям.

Скорпион

От мечтаний - к делу. Этим девизом Скорпионы будут руководствоваться весь грядущий год. В 2018-м представители этого знака Зодиака строили много планов, однако обстоятельства складывались не в их пользу. В год Желтой Свиньи ситуация будет складываться с точностью наоборот. Мужчины-Скорпионы сделают ревизию всех своих идей и возьмутся за воплощение тех, которые принесут пользу и стабильный доход. Впрочем, отказываться от самых смелых планов не стоит. Нужно подождать до декабря. Конец 2019-го года станет самым удачным периодом для Скорпионов.

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Стрелец

У Стрельцов появится возможность исправить все промахи, допущенные в год Земляной Собаки. В уходящем году мужчины этого знака Зодиака допускали досадные ошибки, о которых серьезно сожалеют. Особенно это касается семейных Стрельцов. Некоторые из них столкнулись с охлаждением в отношениях со своей второй половинкой. Чтобы восстановить былую страсть, придется приложить усилия. Они не будут напрасными. Стрельцов ждет гармоничный период. На службе все будет складываться как нельзя лучше. Все старания Стрельцов по достоинству оценит вышестоящее руководство.

Козерог

Вы просто обязаны раскрыть свой потенциал в наступающем году. Хозяйка года – Желтая Свинья будет регулярно устраивать всевозможные проверки. То на работе появятся нестандартные задания, то любимая женщина станет требовательнее в отношениях.

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Водолей

Звезды советуют не паниковать. Возьмите лист бумаги, расчертите его на два столбца. В один запишите плюсы, в другой минусы происходящего с вами. Будьте уверены, положительных моментов будет гораздо больше. В августе мужчины-Козероги пожнут плоды всех своих стараний. На службе их ждет карьерный рост, а в постели с любимой – новые ощущения.

Деньги, деньги, деньги! Мужчины-Водолеи весь год будут думать о том, как заработать. В 2019-м появится много непредвиденных расходов. Средства понадобятся на врачей, на ремонт, на покупку новой техники и мебели. Водолеи не захотят отказывать себе в серьезных покупках. Поэтому многие из них могут всерьез призадуматься о смене работы. Хорошие предложения поступят уже в середине весны. Апрель – наилучшее время для принятия взвешенных решений. Это касается также отношений с родными людьми. В наступающем году возникнут ситуации, которые потребуют, чтобы представители этого знака Зодиака взяли на себя полную ответственность за происходящее.

Рыбы

Удача будет вашей верной спутницей. В какой-то момент мужчины-Рыбы даже расслабятся, подумав, что все на свете им дается само собой. Слишком уповать на расположение звезд не стоит. Иначе Желтая Свинка накажет за излишнюю самонадеянность. Фортуна будет рядом с теми, кто упорно трудится, не жалея сил и времени. Некоторые представители этого знака Зодиака в четвертой декаде года полностью сменят образ жизни. Например, пойдут в спортзал, чтобы наконец-то избавиться от пивного животика. Мужчин-Рыб, рожденных в конце февраля и в начале марта, ожидает приятная новость. Есть большая вероятность стать отцом.