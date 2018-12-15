В Пограничной полиции заявили: Мош Крэчун пересек границу Молдовы

Судя по кадрам видеозаписи, сказочный персонаж добрался до Молдовы не на санях, а пешком и автостопом.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Мош Крэчун пересек государственную границу Молдовы, предъявив на КПП молдавский паспорт, сообщила в своем пресс-релизе Пограничная полиция.

В коротком видеоролике, опубликованном на сайте ведомства, пограничники запечатлели момент перехода молдавского Деда Мороза через контрольный пункт пропуска. Судя по кадрам видеозаписи, сказочный персонаж добрался до Молдовы не на санях и не на оленях, а пешком и автостопом. На КПП он предъявляет паспорт гражданина РМ, в котором пограничники не усматривают никаких нарушений.

Некоторых зрителей удивил наряд пришельца — вместо длинной и теплой шубы, в которую традиционно одеты Мош Крэчун и Дед Мороз, запечатленный на видеозаписи старик наряжен в короткую куртку и штаны Санта-Клауса.

Как сообщает Пограничная полиция, въехав на территорию Молдовы, Мош Крэчун двинулся в направлении столицы, где он примет участие в новогодних гуляниях в центре Кишинева.