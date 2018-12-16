Погодные аномалии в Молдове: какие сюрпризы ждут нас в ближайшее время

Метеоролог Лидия Трещило рассказала о том, стоит ли ждать форс-мажоров от матушки-природы, либо зима и весна будут спокойными для жителей страны.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Конечно, мелодичные мотивы песни "У природы нет плохой погоды" из фильма Рязанова "Служебный роман" заставляют задуматься о том, что и поздняя осень, и зима не несут поводов для дискомфорта. Автор стихов утверждает: надо наслаждаться любыми метеорологическими условиями и усматривать в них прекрасные моменты.

Однако апрельский снегопад 2017 года показал, что плохой и даже невыносимой погода бывает. Матушка-природа иногда, что называется, может разгуляться, причем не на шутку.

О том, стоит ли жителям республики заранее беспокоиться, что ненастье застигнет их врасплох этой зимой, либо опасения напрасны, а зима и весна 2018-2019 будут сравнительно мягкими и спокойными? Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказала руководитель управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

"Апрельский снегопад 2017-го года был аномальным явлением. Снегопад такой интенсивности в период, когда деревья уже распустились, был зафиксирован впервые за всю историю метеонаблюдений, вряд ли это повторится нынешней весной. Конечно, есть вероятность, что весной местами могут быть незначительные снегопады, но не подобные тому, что был в апреле 2017-го", - рассказала метеоролог.

По словам специалиста, температурный тренд текущей зимы таков, что вряд ли следует ожидать лютых продолжительных морозов. В 2019-м году будет наблюдаться сравнительно теплая зима.

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"Самая низкая зимняя температура воздуха, которая фиксировалась у нас в стране – минус 35,5 градуса по Цельсию. Это было в 1962 году. С тех пор таких низких температур не наблюдалось. Но у нас в будущем может быть и до минус 30-ти градусов мороза, это нельзя исключать. Прошлой зимой температура воздуха в Молдове опускалась до минимума в минус 23 градуса. А всем кажется, что зима было холодной", - резюмировала Трещило.