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Пенсионер

Раз в год некоторым гражданам Молдовы надо подтверждать, что они еще живы

CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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Закон вступит в силу с января грядущего года. Он предусматривает, что молдавские пенсионеры, постоянно проживающие за границей, будут получать пенсию из республики, но при этом раз в год им придется подтверждать, что они живы.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Закон, предусматривающий, что молдавские пенсионеры, которые обосновались за рубежом, будут получать пенсию из республики, опубликован в Официальном мониторе страны (Официальный вестник) в минувшую пятницу.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Таким образом, власти будут пересылать пенсию гражданину Республики Молдова в страну, в которой он постоянно проживает. Деньги отправят в молдавских леях, но они будут пересчитаны в платежное средство того государства, где постоянно проживет получатель.

Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
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Согласно тексту закона, "лицо, выехавшее на ПМЖ в государство, не заключившее с Молдовой соглашение о соцстраховании, подает заявление о назначении пенсии, которое в обязательном порядке регистрируется, а также удостоверяющий личность документ национальной паспортной системы и другие необходимые документы в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в РМ".

Докажи, что жив, и получи пенсию

Закон предусматривает также, что "если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова, постоянно проживая за рубежом, каждые 12 месяцев оно обязано направлять в адрес Национальной кассы социального страхования свидетельство о жизни (certificat de viață – ред.) в предусмотренном правительством порядке".

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При этом, если получатель пенсии представляет или направляет свидетельство о жизни по истечении 12 месяцев - выплата пенсии возобновляется со дня приостановления.

"Получатель пенсии оформляет и подписывает свидетельство о жизни в дипломатическом представительстве/консульском учреждении Республики Молдова на территории государства проживания или в территориальных подразделениях Национальной кассы соцстрахования, которые удостоверяют факт подписания документа лично обладателем социальных прав", - сказано в законе.

И еще один важный момент. Если получатель не представил или не направил в указанный срок свидетельство о жизни, то Национальная касса социального страхования приостанавливает ему выплату пенсии, начиная с месяца, наступившего после истечения указанного двенадцатимесячного срока.

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