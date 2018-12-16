Откровения пенсионерки: Новый год встречу с фотографиями детей и внуков

Корреспонденту Sputnik Молдова удалось случайно услышать историю пожилой женщины, которая вынуждена работать посудомойкой в одной из столовых Кишинева. Эта история характерна для тысяч разделенных семей из нашей страны.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik, Андрей Петрик. Проблема миграции граждан Молдовы в поисках лучшей доли в страны ЕС, Россию, Канаду, США и Израиль приобрела поистине угрожающие масштабы. По данным социологов, ежегодно навсегда из республики уезжает около 30 тысяч наших трудоспособных сограждан.

Уезжают целыми семьями, потом забирают детей и возвращаться не собираются. В опустевших квартирах остаются пожилые родители. В лучшем случае двое. Но когда кто-то из этих двоих стариков уходит, для другого начинается испытание одиночеством. А дальше - тишина... Звенящая, пронизывающая, изматывающая.

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Не стала исключением и история простой, одинокой пожилой женщины из Кишинева, которая вынуждена подрабатывать посудомойкой в столовой. Ее откровения случайно услышал корреспондент Sputnik Молдова.

На первый взгляд, история простая и заурядная. Но она точно характеризует ситуацию с десятками разделенных семей в нашей стране, остро говорит о проблеме, которую публично обсуждать в кулуарах власти не очень-то принято.

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"Дочь с мужем уехала на заработки в Италию семь лет назад, через два года забрали детей. Сын с женой пять лет назад уехали в Португалию, через полтора года забрали внучку. Иногда звонят, иногда присылают деньги, которые я не трачу, поскольку знаю насколько им трудно они им даются там. Вот и приходится работать, чтобы обеспечивать себя самой и никому не докучать", — рассказывала женщина своей напарнице.

По всей видимости, пенсионерка недавно устроилась на работу и продолжала свой невеселый рассказ, в откровенном разговоре с коллегами повествуя о своей жизни. По ее словам, следовало, что она всю жизнь проработала учителем, восемь лет назад вышла на пенсию, муж давно умер, дети уехали. Так и осталась она в абсолютном одиночестве, в котором и собирается встретить главный семейный праздник.

"Ты знаешь, Лена, — продолжала пожилая женщина, обращаясь к своей напарнице, — конечно, хотелось бы праздника, хоть раз в год. Конечно, дети и внуки позвонят, поздравят. Но это не то, если они были бы рядом. Стол, даже скромный, делать не буду. Не для кого. Куплю несколько еловых веток, грамм двести шоколадных конфет, бутылку шампанского, выпью бокал, поставлю на стол фотографии детей и внуков, и так встречу Новый год", — печально констатировала она.

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Из рассказа следовало, что богатый стол, запах елки и мандаринов, детский смех, любящие внуки, суетящаяся на кухне дочка, в спешке, чтобы успеть к 12-ти часам, дорезающая традиционный "Оливье" — все когда-то было в жизни этой женщины. Но суровые условия, безработица и безнадега фактически сделали ее — любящую маму и заботливую бабушку — сиротой в собственном доме.

Гюстав Флобер писал, что "одиночество нельзя заполнить воспоминаниями, они только усугубляют его". К сожалению, в удел тысячам одиноких стариков из Молдовы остались одни воспоминания, улыбающиеся фотографии детей и внуков, как отпечаток той, пусть не очень обеспеченной, но счастливой жизни. Наверняка у многих таких пожилых одиноких людей возникает вопрос: а что же дальше? А дальше, судя по тому, что 25 лет эта проблема властями страны не решается, лишь звенящая тишина опустевшего дома, похожая на вечность...

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