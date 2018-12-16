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Елочный базар.

Зеленые иголки: в Кишиневе открылись первые елочные базары

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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К наступающим рождественским и новогодним праздникам в молдавских питомниках вырастили более 60-ти тысяч елей и трех тысяч крымских сосен, а это на 5-10% больше, чем в прошлом году.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. В Кишиневе открылись первые елочные базары. В начале сезона продаж цена лесной красавицы у розничных торговцев варьируется от 100 до 800 леев, в зависимости от высоты и вида хвойного дерева. В продажу также поступят белая пихта и ветки хвойных пород.

Чего хочет покупатель?

Самый ходовой товар – ель средней пушистости, высотой примерно полтора метра. Такая идеально вписывается в большинство кишиневских квартир. Возраст такой елочки составляет от шести до девяти лет.

Владельцам особняков и приусадебных участков молдавские лесхозы предлагают товар в два-три раза дороже – ель с комом или же с корнями, которую после праздников можно высадить рядом с домом. Как отметил заведующий отделом лесного хозяйства агентства Moldsilva Геннадий Грубый, о желании купить на Новый год такую ель нужно сообщать заблаговременно, поскольку при сильных морозах иногда не получается выкопать ее из промерзшей земли.

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Спрос не растет

К наступающим новогодним праздникам в молдавских питомниках вырастили более 60 тысяч елей и трех тысяч крымских сосен. Это на 5-10% больше, чем в прошлом году. В нынешнем сезоне хвойные деревья будут вырубать по мере поступления заявок в лесные хозяйства. От прежней практики, когда ели сначала рубили, а потом ждали оптовых покупателей, агентство Moldsilva отказалось. В ведомстве предпочитают не рисковать, ведь треть елок, предложенных к продаже, как правило, остаются невостребованными, заявил заведующий отделом лесного хозяйства.

"Спрос на новогодние ели не возрастает, он характерен для нашего образа жизни. Люди привыкли ко всему искусственному, и, к сожалению, всевозможная пластмасса постепенно вытесняет натуральные и естественные продукты", - отметил чиновник.

Новогодние ели, продаваемые в Молдове, выращивают исключительно в местных питомниках. Для того, чтобы довести сеянец до размера коммерческой елки, необходимо 5-7 лет.

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Как выращивают елки?

Как подчеркнул глава отдела лесного хозяйства, хвойные деревья - не свойственны для молдавских широт. Деревья этих пород, которые произрастают в нашей стране, как правило, были посажены человеком. Ель не любит засухи, поэтому требует постоянного полива. Это свойство накладывает отпечаток на работу молдавских питомников.

"Сеянцы мы покупаем из-за границы. Даже если ель выращивать в питомниках в посевном отделении, в первые два года будет большой естественный отпад, так как природные условия не совсем соответствуют. Уже спустя один-два года сеянцы приобретают устойчивость к нашей среде", - рассказал собеседник.

В связи с этим, в Молдове выращивают ель обыкновенную, она считается наименее требовательной.

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